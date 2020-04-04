سيدة عجوز: مديونين بـ75 ألف جنيه ثمن جهاز بناتى الأيتام وهنتحبس

كتب الأمير نصرى

على عكاز بـ4 أرجل تتنقل سيدة عجوز ببطء، حيث أصابها المرض وهدها الديون وقيلة الحيلة فى إيجاد ثمن علاج لها وتسديد ديون ابنتها العائل الوحيد لها والمهددة بالحبس وتركها وحيده تواجه مصير الموت بمفردها دون عائل، حيث ناشدت الأم العجوز أهل الخير مساعدتها في سداد ديون ابنتها الغارمة قبل حبسها، والتي بلغت 75 ألف جنيه ثمن تجهيز شقيقاتها الأيتام.

الحاجة بثينة سيد محمد تقيم 24 شارع سكة النبوى - باب الخلق – درب سعادة خلف مديرية أمن القاهرة، قالت:" أنا سيدة مسنة أرملة مريضة لا أستطيع الحركة زوجى كان يعمل باليومية توفى وليس له معاش، أصرف منه وابنتى الكبيرة عملت بصيدلية كى تصرف على وتزوج شقيقاتها البنات ولكن لم يكفى ما تتقاضاه مصاريفنا الشخصية".

وتابعت الأم المريضة لـ"اليوم السابع": ابنتى لديها بنت وولد تداينت من الناس بـ 75 ألف جنيه كل 25 ألف جنيه بإيصال أمانة كى تزوج شقيقاتها الأيتام وتم رفع 3 إيصالات أمانة عليها حتى إن زوجها تركها تواجه مصيرها بمفردها بعد أن طاردها أصحاب الديون في كل مكان وأخذوا عليها أحكام".

وأكدت الأم وهى تبكى: "أجريت عملية تركيب شرائح بسبب كسر في الحوض بعد سقوطى على الأرض واحتاج علاج طبيعى وتداينت من الناس وبعد أن زاد الدين تركت العلاج الطبيعى وزاد مرضى، كما أن ابنتى أجرت عملية بالأذن حيث أصيبت بتسوس في عظمة الأذن، وتركت العمل بالصيدلية كى تساعدنى بعدما سقطت على الأرض ولم أستطع الحركة حيث أنه لا يوجد معى أحد كى يساعدنى".

وقالت الأم: "ابنى أجرى عملية تفتيت حصوى بالكلية على ثلاثة مراحل وكل مرة ابنتى كانت تتداين من الناس كى تدفع ثمنها 3 آلاف جنيه، كما اننى أحتاج إلى جلسات علاج طبيعى الواحدة بـ 200 جنيه، فضلا عن أن سيارة الإسعاف تأخذ منى 300 جنيه كى تنقلنى لطبيب عظام، وأوقفت العلاج الطبيعى لأنه ليس معى تكلفة الجلسات وابنتى أصبحت ملازمة لى في البيت بعد أن سقطت على الأرض وأصبت بكسر في الحوض وأصبحنا بلا عائل ولفيت على كل الناس وطب الأرض ولم أجد من يساعدنا ويسدد ديوننا".

وأشارت الأم إلى أنها لا تتقاضى سوى 500 جنيه من جمعية خيرية وأحتاج لعلاج طبيعى وعلاج للعظام والضغط والكولسترول بـ 600 جنيه ونفسى أسدد ديون ابنتى عاوزه الستر من ربنا".

وطالبت الأم المسكين أهل الخير سداد ديون ابنتها حتى لا تتعرض للحبس، وتتركها وحيده تواجه مصير الحياة.

للتواصل ت / 01009970986 – 01030791385





الحاجة بثينة أنهكها التعب من الديون





الحاجة بثينة أنهكها التعب من الديون





الحاجة بثينة أنهكها التعب من الديون





الحاجة بثينة أنهكها التعب من الديون