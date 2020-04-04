اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 12:23 م
خالد صلاح
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سيارات تجوب كورنيش الإسكندرية تحذر من التجمعات للوقاية من كورونا.. صور

السبت، 04 أبريل 2020 12:09 م
سيارات تجوب كورنيش الإسكندرية تحذر من التجمعات للوقاية من كورونا.. صور
الإسكندرية جاكلين منير

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جابت سيارات تابعة للمحافظة كورنيش الإسكندرية بالكامل والأسواق تناشد المواطنين بالالتزام بالحظر وعدم التجمع على الشواطئ والكورنيش للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمنع أى تجمعات على كورنيش الاسكندرية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعدما شهدت الأيام الماضية، تجمعات لأهالى الإسكندرية على سور الكورنيش الايام القليلة الماضية، بسبب غلق الشواطئ وكافة الكافتريات والكافيهات والتى كانت تنتشر بطول كورنيش الإسكندرية على الجانبين، فتزاحم البعض منهم للتنزه على سور الكورنيش وبممرات الصخور، خاصة بمناطق لوران ومحطة الرمل، فيما شهدت بعض الشواطئ التى بلا أسوار اقبال البعض أيضا بما شكل تجمعات وخالف تطبيق الاجراءات الاحترازية التى أقرها رئيس مجلس الوزراء.

 وتراس اللواء محمد الشريف حملة مكبرة، أمس الجمعة لمنع وتفريق تجمعات كورنيش الاسكندرية، مشددا على التعامل بكل حسم مع تلك التجمعات، وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها محافظة الإسكندرية لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء محمد الشريف،  محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة سوف تتعامل بكل صرامة وحسم مع تلك التجمعات،  حيث سيتم تكثيف الحملات لمنع التجمع على الكورنيش والسير بشكل فردى وفى حالة الضرورة القصوى،  مشيرا الى أن محافظة الإسكندرية قد قامت بإغلاق كافة الشواطئ وعددها 61 شاطئ،  للحد من التجمعات على الشواطئ،  وأشار الى أن هناك حملات مكثفة بكافة الاحياء التى تحتوى على شواطئ فى نطاقها لمنع التجمعات خاصة وأن الجمعة يزداد الاقبال على الشواطئ،  كما شدد محافظ الإسكندرية على منع التجمعات على كورنيش الإسكندرية والتحفظ على العربات المتنقلة للمشروبات والمأكولات الخفيفة للحد من تلك التجمعات.

أكد محافظ الإسكندرية، أنه أصدر تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطيء الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من الاسبوع الماضى، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطيء بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطيء الإسكندرية، مشددا على عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتى تصل عقوبتها إلى السجن وبغرامة مالية أربعة آلاف جنيه.اخبار مصرية،  اخبار اليوم،  اخبار الاسكندرية،  كورنيش الاسكندرية

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