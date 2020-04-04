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سوريا: خروج محطة كهرباء بريف الحسكة عن الخدمة بسبب اعتداء مرتزقة أردوغان

السبت، 04 أبريل 2020 11:18 ص
سوريا: خروج محطة كهرباء بريف الحسكة عن الخدمة بسبب اعتداء مرتزقة أردوغان أردوغان
كتب كامل كامل

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خرجت محطة تحويل كهرباء ناحية تل تمر بريف الحسكة بسوريا عن الخدمة اليوم السبت نتيجة استهداف خطوط نقل التوتر المغذية للمحطة من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته أردوغان من التنظيمات الإرهابية.

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" أوضح مدير عام شركة الكهرباء المهندس أنور عكلة أن قوات الاحتلال التركي استهدفت خط 66 ك.ف في منطقة أم الكيف والذي يغذي محطة تحويل تل تمر بالطاقة الكهربائية ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وحرمان أهالي ناحية تل تمر والمناطق المحيطة بها من التغذية الكهربائية مشيرا إلى أن الورشات الفنية ستعمل على إصلاح أضرار الاستهداف بالسرعة الممكنة وإعادة الخدمة إلى المشتركين.

 

وعلى الصعيد ذاته يستمر عمال مؤسسة المياه بصيانة الأضرار التي لحقت بخط نقل المياه القادم من محطة علوك والمغذي لمدينة الحسكة وذلك بعد استهدافه بقذائف المدفعية من قبل العدوان التركي في منطقة أم الكيف أمس الأول.

 

وبين مدير مؤسسة المياه المهندس محمود عكلة أن العمال يعملون بشكل متواصل وتحت الخطر من أجل صيانة الخط الذي تعرض لأضرار بأكثر من مكان وبالسرعة القصوى وإعادة ضخ المياه عبره وتغذية مدينة الحسكة وما حولها بالمياه مجددا.

 

وتعمد قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الموجودين في مدينة رأس العين وريفها إلى استهداف البنى التحتية والمنشآت الخدمية الموجودة في ريفي المحافظة الشمالي والغربي بشكل متكرر لحرمان الأهالي من خدماتها حيث تم استهداف محطة تحويل ناحية تل تمر والخطوط والشبكات الكهربائية المغذية لها للمرة الخامسة منذ تواجدهم بالمنطقة.

 

 


سوريا

اردوغان

الاحتلال التركى

محطة كهرباء

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