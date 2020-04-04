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سنغافورة تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالى لـ1189

السبت، 04 أبريل 2020 04:15 م
سنغافورة تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالى لـ1189 فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى دولة سنغافورة، اليوم السبت عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1189، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وتشكل الولايات المتحدة أكثر دولة سجلت وفيات جديدة خلال 24 ساعة (1480)، ثم فرنسا (1120) وإسبانيا (932)، وفيما أعلنت الصين عن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.
 
وقالت وزارة الصحة الهندية، السبت، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا قد ارتفع إلى 68، في حين وصل تعداد الإصابات بالمرض إلى 2902 بعد تسجيل 601 إصابة جديدة، وكشف وزير الصحة الكويتى عن شفاء 11 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء في الكويت إلى 93.
 
وفيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 508، وعدد الوفيات يصل إلى 17، وأكدت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، أنه تم تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كوورنا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 252، إضافة إلى  تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 735.
 
يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل هذا الفيروس إلى مختلف دول العالم، وتسعى السلطات المحلية داخل الدول التى ظهر فيها الفيروس إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية، مثل إغلاق المدارس والجامعات وفرض حظر التجول وغيرها من أجل السيطرة على انتشار هذا الفيروس، وفيما تعمل مختلف شركات الأدوية ومعامل الأبحاث الطبية على التوصل لعلاج أو لقاح لفيروس كورونا.

كورونا

فيروس كورونا

اخبار فيروس كورونا

سنغافورة

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