اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 10:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سلطنة عُمان تعلن وفاة الحالة الثانية بفيروس كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 09:16 م
سلطنة عُمان تعلن وفاة الحالة الثانية بفيروس كورونا وزارة الصحة العمانية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة العمانية فى بيان عبر حسابها بتويتر، وفاة مواطن مصاب بمرض كورونا المستجد كوفيد 19، ويبلغ من العمر اثنين وسبعين عاماً، مشيرة إلى أنها ثاني وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض.

كانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت عن تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.


ويصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 277 حالة وعدد الوفيات واحدة 1، وعدد الحالات التي تماثلت بالشفاء 61.

وأهابت الوزارة العمانية بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الارشادات ، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة .

كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون ، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين ، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال ، وتجنب ارتياد دور السينما ، وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى ، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والإجتماعية.

وفى سياق متصل، قام الطيران العماني، الناقل الوطني لسلطنة عمان ، اليوم الجمعة، بتسيير رحلات شحن جوي بين كل من مسقط ومومباي الهندية ، كما ستتم جدولة رحلة إضافية بين مسقط وكوتشي لتوفير بعض المؤن الغذائية.

ويتم تشغيل هذه الرحلات حصريا لأغراض الشحن الجوي بدون ركاب، وتفعيل ما نسبته 100 بالمائة من المساحة الاستيعابية بالطائرة لما يصل سعته إلى 25 طنًّا من الحمولة.

وأوضح مصدر مسؤول في الطيران العماني أن الشركة تعمل جنبا إلى جنب مع كافة الفرق في الخطوط الأمامية لدعم احتياجات السلطنة من المؤن الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى؛ حيث يسيّر الطيران العماني طائراته التجارية لنقل البضائع والشحنات من وجهات دولية محددة وفقا لمتطلبات السوق.


كورونا

كوفيد 19

فيروس كورونا

وباء كورونا

جائحة كورونا

مصابى كورونا

علاج فيروس كورونا

COVID19

عمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرعاية الصحية: تخصيص مستشفى المبرة ببورسعيد وتجهيزها لفرز حالات كورونا

الرعاية الصحية: تخصيص مستشفى المبرة ببورسعيد وتجهيزها لفرز حالات كورونا

وزير التعليم يحدد عدة إرشادات لطلاب أولى ثانوى قبل امتحان غدا التجريبى

وزير التعليم يحدد عدة إرشادات لطلاب أولى ثانوى قبل امتحان غدا التجريبى

الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة