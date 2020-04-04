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سلطنة عمان تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد إلى 277

السبت، 04 أبريل 2020 10:06 ص
سلطنة عمان تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد إلى 277 وزارة الصحة العمانية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد19ـ بحسب صحيفة الشبيبة العمانية.

ويصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 277 حالة وعدد الوفيات واحدة 1، وعدد الحالات التي تماثلت بالشفاء 61.

وأهابت الوزارة العمانية بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الارشادات ، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة .

كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون ، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين ، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال ، وتجنب ارتياد دور السينما ، وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى ، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والإجتماعية.

وفى سياق متصل، قام الطيران العماني، الناقل الوطني لسلطنة عمان ، اليوم الجمعة، بتسيير رحلات شحن جوي بين كل من مسقط ومومباي الهندية ، كما ستتم جدولة رحلة إضافية بين مسقط وكوتشي لتوفير بعض المؤن الغذائية.

ويتم تشغيل هذه الرحلات حصريا لأغراض الشحن الجوي بدون ركاب، وتفعيل ما نسبته 100 بالمائة من المساحة الاستيعابية بالطائرة لما يصل سعته إلى 25 طنًّا من الحمولة.

وأوضح مصدر مسؤول في الطيران العماني أن الشركة تعمل جنبا إلى جنب مع كافة الفرق في الخطوط الأمامية لدعم احتياجات السلطنة من المؤن الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى؛ حيث يسيّر الطيران العماني طائراته التجارية لنقل البضائع والشحنات من وجهات دولية محددة وفقا لمتطلبات السوق.


عمان

كورونا

وزارة الصحة العمانية

سلطنة عمان

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