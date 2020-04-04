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سلطات فرنسا: وفيات كورونا فى منطقة سين سان بباريس تعدت الـ 63% فى أسبوع

السبت، 04 أبريل 2020 01:12 م
سلطات فرنسا: وفيات كورونا فى منطقة سين سان بباريس تعدت الـ 63% فى أسبوع احدى مصابى كورونا
كتب أحمد علوى

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نشرت السلطات الفرنسية لأول مرة إحصائيات بخصوص عدد الوفيات نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد فى منطقة سين يان دونى، وهو ما تم وصفه بـ"كارثة غير مسبوقة"، ففى الفترة ما بين21 و27 مارس فقط ارتفعت معدلات الوفاة لأكثر من 63% بالمقارنة مع الاسبوع الذى سبقه.

وقالت الصحيفة ان ما تم احصائه هو كارثة غير مسبوقة وانفجار حقيقى، فمنطقة سين سان دونى تعتبر هى الاكثر فقرا ضمن  مناطق العاصمة الفرنسية باريس.

وسجلت العديد من الإدارات الفرنسية المتضررة بشدة من الوباء زيادة حادة في الوفيات، وفقا للأرقام المنشورة من قبل معهد INSEE، فقد بلغت الزيادة 32٪ في باريس و 47٪ في قسم فال واز المجاورة لها.

وقال مسئولى قطاع الجنازات فى فرنسا، لم نشهد مثل هذه الحالات فهى تعدت حتى الموجة الحارة عام 2003 التى خلفت ضحايا كثيرة".

ومن جانبها قالت وزارة الصحة الفرنسية ، إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في فرنسا ارتفع 61 في المئة إلى 6507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين، كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض 44 في المئة إلى 82165 حالة مما يجعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من الصين.

وقال جيروم سالومون مدير وزارة الصحة خلال لقاء يومي مع الصحفيين إن عدد حالات الإصابة بكورونا في المستشفيات ارتفع 5233 حالة أو تسعة في المئة إلى 64338 حالة يوم الجمعة.

وأضاف أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها في دور المسنين بلغ 17827 حالة بالمقارنة مع 14638 حالة يوم الخميس عندما تم إعلان بيانات دور المسنين لأول مرة.

 

وبضم بيانات دور المسنين أصبح الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها في فرنسا 82165 حالة.

وحسب حصيلة لرويترز فقد انضمت فرنسا إلى الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا بوصفها دولا تجاوزت الآن عدد حالات الإصابة التي أعلنتها الصين حيث بدأت الجائحة أصلا.

وباستبعاد بيانات دور المسنين سجل عدد حالات الوفاة نتيجة كوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية رقما يوميا قياسيا بلغ 588 حالة بزيادة 13 في المئة ليصل إلى 5091.

 


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كورونا فى فرنسا

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