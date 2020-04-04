اليوم السابع
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سكان شارع عبد الحميد البندارى ببولاق الدكرور يطالبون بتطهير بلاعات الصرف

السبت، 04 أبريل 2020 05:10 م
سكان شارع عبد الحميد البندارى ببولاق الدكرور يطالبون بتطهير بلاعات الصرف طفح المياه ببولا الدكرور
كتب محمود طه حسين

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طالب سكان شارع عبد الحميد البندارى بمنطقة 6 أكتوبر ببولاق الدكرور بتطهير بلاعات الصرف الصحى بعد طفح مياه الصرف وإغراق الشوارع إضافة إلى مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية، مؤكدين أنه مع انتشار الاوبئة يجب الحفاظ على نظافة الشوارع والأماكن للحد من انتشار الأمراض، فيما قالت مصادر مسئولة أنه تم العمل لإزالة المياه وتطهير البلاعات منذ أيام.
 
وكانت محافظة الجيزة واصلت رفع مخلفات القمامة وروث الحيوانات المتراكمة على مدار فترات زمنية طويلة بمناطق الزرايب بقرى مراكز ومدن أوسيم وكرداسة، حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين ووجه بشن حملات موسعة على مناطق الزرايب بهدف رفع كافة مخلفات القمامة وروث الحيوانات لما تسببه من روائح كريهة وأضرار جسيمة تساعد على انتشار الفيروسات وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد.
 
 
وأكد محافظ الجيزة أنه تم رفع 2200 طن مخلفات حتى الآن على مدار أسبوع بمعدات هيئة النظافة وجارى استكمال الحملات بمنطقة الزرايب لرفع كافة المخلفات.
 
 
وأكد راشد أن المحافظة تلقت العديد من شكاوى المواطنين بشأن وجود قمامة ومخلفات بالمنطقة ما يسبب اضرار على البيئة مؤكدا على الاستمرار في نشر التوعية وتقديم النصائح والإرشادات الوقائية لمستغلى وقاطنى تلك المناطق لسرعة رفع المخلفات حفاظا على سلامتهم وعدم تكرار وضع المخلفات بتلك الطرق الضارة على البيئة، حيث منح محافظ الجيزة مهلة لمستغلى وقاطنى منطقة الزرايب لتطهير المواقع ورفع كافة المخلفات الخاصة بهم.
 
 
 كما كلف المحافظ جهاز التفتيش والمتابعة وإدارات شئون البيئة والصحة والزراعة بالمتابعة والمرور الدورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية حيال المخالفين فى حال الإصرار على المخالفة وعدم التزامهم بالتعليمات.
 
ووجه المحافظ مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل باستكمال أعمال رش وتطهير المنطقة بالكامل لعدم تأثيرها على المناطق المجاورة وحرصا علي أمن وسلامة المواطنين.
 
 الحملات التى تنفذها محافظة الجيزة بمنطقة الزرايب تأتى بتواجد ميداني ويومى من إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة بالجيزة ورؤساء مراكز أوسيم وكرداسة.
 
 
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محافظة الجيزة

مياه الصرف

شارع ٦ اكتوبر

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