وكانت هيئة الطيران المدني في روسيا قد علقت، أمس الجمعة، سريان جميع التصاريح لتنفيذ رحلات جوية لإعادة مواطني روسيا من الدول الأجنبية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.