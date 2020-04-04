موسكو (أ ش أ)

قال السفير الروسى لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولى أنطونوف، اليوم السبت، إن أكثر من ألفى مواطن روسى لا يستطيعون العودة من الولايات المتحدة بسبب قيود السفر التى تم فرضها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19)، وأضاف أنطونوف - في بيان أوردته وكالة أنباء/سبوتنيك/ الروسية - "في ظل الظروف الجديدة، غيرنا بشكل عاجل وجهة عملنا بإنشاء قوائم لتقديم الدعم للمواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدة ماسة".