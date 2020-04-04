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سفير الكويت ببريطانيا: لا توجد إصابات كورونا بين أبناء جاليتنا

السبت، 04 أبريل 2020 08:48 م
سفير الكويت ببريطانيا: لا توجد إصابات كورونا بين أبناء جاليتنا وزارة الخارجية الكويتية
إيمان حنا

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أكد عميد السلك الدبلوماسى سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان، اليوم السبت، أن جميع طلبة وطالبات الكويت المبتعثين فى بريطانيا بخير، وأنه لم تسجل أى إصابات بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بينهم.


وقال السفير الدويسان فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن جميع أبنائنا الطلبة بخير وعلى تواصل دائم مع المكتب الثقافي» داعيا إياهم إلى الالتزام بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى واتباع التعليمات والإرشادات التى تصدر من الحكومة البريطانية بهذا الخصوص.


وأشار إلى أن عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس (كورونا) بين الطلبة والطالبات يدل على الوعى الكبير لديهم وإتباعهم النصائح الصحية فى شأن عدم الاختلاط والتجمعات.

 

ومن جهة أخرى كان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن صباح اليوم شفاء 11 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء فى الكويت إلى 93، حسبما جاء فى تغريده على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

 

وقد قال مدير مستشفى الأميرى الكويتى الدكتور على العلندا، إن فحوصات طبية متخصصة أجريت لمقيم من الجنسية الهندية توفى أمس إثر أزمة قلبية، كشفت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحا أن ربط الوفاة بسبب الإصابة ب(كورونا) جرى رفعه للوزارة، وينتظر تصنيف منظمة الصحة العالمية.

 

وأضاف العلندا أن المقيم البالغ من العمر 60 عاما كان قد وصل أمس إلى المستشفى الأميري، مفارقا الحياة نتيجة إصابته بأزمة قلبية، لكن بعد إجراء فحوصات طبية احترازية، تكشفت إصابته بالفيروس.

 

وأوضح أن المتوفى لم تظهر عليه أى أعراض متعلقة بالإصابة بكورونا، ولم يراجع أى مستشفى خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه فور تسجيل هذه الحالة، سارعت الفرق المعنية إلى اتخاذ الإجراءات ذات الصلة وفحص المخالطين لها واستكمال إجراءات العزل على العمارة السكنية التى كان يقطنها.

 


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كورونا

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