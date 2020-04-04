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سفير البحرين: الاحتفاء باليوم الدولي للضمير تأكيد على ريادة المملكة عالميًا

السبت، 04 أبريل 2020 04:35 م
سفير البحرين: الاحتفاء باليوم الدولي للضمير تأكيد على ريادة المملكة عالميًا هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية إن الاحتفاء باليوم الدولي للضمير، كاستجابة للمبادرة الكريمة التي أطلقها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والتي أقرتها الأمم المتحدة باعتماد الخامس من أبريل من كل عام يومًا دوليًا للضمير، إنما هو تعزيز للجهود المستقبلية لخدمة قضايا الإنسانية والتنمية والسلام في ظل ما تواجهه دول العالم اليوم من تحديات وتطورات تفرض نفسها على أرض الواقع.
 
وأكد الجودر فى بيان للسفارة، أن الاحتفاء اليوم بهذه المناسبة الدولية يأتي تأكيدًا للمشروع التنموي الشامل في مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، في تعزيز قيم ومبادئ التسامح والتعايش وثقافة السلام والأمن، وتحقيقًا لجهود التنمية المستدامة.
 
وأعرب سفير مملكة البحرين، عن بالغ الشكر والتقدير لرئيس الوزراء، على مبادراته الرفيعة وجهوده المتميزة، التي عززت من مكانة مملكة البحرين في المجتمع الدولي، ودورها الفاعل والمؤثر والإيجابي، في دعم جهود تعزيز السلام والتسامح والتعايش، ومكافحة كافة أشكال التعصب والعنف والإرهاب، باعتبارها من أسس وثوابت مملكة البحرين، ونهجها الحكيم الراسخ، في دعم أمن واستقرار دول العالم، ونهضة حياة شعوبها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لمستقبل أكثر ازدهارًا وتطورًا.
 
وأشار الجودر إلى أن مبادرة رئيس الوزراء تمثل أيضًا دعوة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته الإنسانية في مواجهة الأوضاع الحالية التي تعيشها شعوب العالم باعتبارها أوضاعًا تؤرق الضمير الانساني وتعزز من إرادته على التصدي لها وعلاجها بشكل جذري.
 
وبهذه المناسبة، هنأ هشام بن محمد الجودر، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عودته سالمًا إلى أرض الوطن بعد أن منّ الله عليه بالشفاء والصحة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحيط رئيس الوزراء الموقر بعنايته وعظيم رعايته، وأن يديم على سموه رداء الصحة والعافية والسعادة لاستكمال مسيرة الخير والبناء والتنمية لمملكة البحرين، وأن يديم سموه ذخرًا للمملكة وأهلها ومواصلاً لمسيرة نهضتها المباركة.

هشام بن محمد الجودر

البحرين

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اليوم الدولي للضمير

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