زيارات مفاجئة لمسئولى مدينة أبو كبير بالشرقية لتنفيذ إجراءات الحد من كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قام المهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة أبو كبير محافظة الشرقية بزيارة الوحدة المحلية بالرحمانية برئاسة المهندس أحمد عبدالرحمن تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمتابعة تقييم الأعمال بزيارة ميدانية مفاجئة لبعض الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز وقد يرافقه نائبا رئيس المركز سكرتير عام المركز وتمت مراجعة أعمال الوحدة المحلية والوقوف على مدى جاهزيتها ومدى تفاعلها مع المجريات الحالية من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومدى الاستجابة والتعاون في كل ما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

إضافة إلى متابعة أعمال النظافة والإنارة العامة ومتابعة المستجدات من تسليم شرائح التابلت بالمدارس ومتابعة منافذ صرف المعاشات وتقديم سبل الراحة والأمان للطلبة وأولياء الأمور ومستحقي المعاشات.

وقامت الوحدة المحلية اليوم برئاسة أحمد عبدالرحمن منصور وموظفي الوحدة من عمال ومشرفين وإداريين:

1- فض ومنع إقامة الأسواق حيث تم فض ومنع إقامة سوق قرية كفر النجار وسوق قرية العوامرة التابعين للوحدة.

2- المشاركة اليوم صباح السبت مع رئاسة المركز بحملة مكبرة للنظافة والتطهير داخل نطاق المدينة بجميع معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة وعمال ومشرفي تحسين البيئة وعلى رأسهم رئيس وسكرتير الوحدة.

3 - متابعة تسليم شرائح التابلت بالمدارس (مدرسة الرحمانية الثانوية ) بإشراف مباشر وتواجد المهندس وجيه صدقي رئيس المركز ونائبي رئيس المركز.

4 - إزالة فورية لحالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 120متر وردم الحفر ردم كلي ومساواته بسطح الأرض (بقرية الغنيمية ) التابعة للوحدة 5 - متابعة وجود غرفة عمليات الوحدة بصفة مستمرة خلال الـ 24 ساعة برئاسة رئيس الوحدة المحلية.

6- متابعة تنفيذ قرارات الحظر وغلق المحال التجارية وتحرير محاضر للمخالفين بالإضافة لتسيير سيارات الحملة محمل عليها مكبرات الصوت للتنبيه على أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات والصالات الرياضية بالإلتزام بميعاد الغلق والحظر وجميع القرارات التي تتخذها وتصدرها الدولة في إطار حزمة الإجراءات إلاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

7- الإستمرار ليلاً و نهاراً في عمليات التطهير والتعقيم للشوارع والمدارس والمصالح الحكومية والمنشآت والمساجد بدائرة الوحدة,

8- استخدام جهاز التيفا يومياً لرش البعوض والذباب في شوارع ونطاق قرى الوحده للحد من إنتشار الحشرات.

ووجه رئيس المركز الشكر والتقدير لأهالي الرحمانية لحسن تعاونهم كما وجه الشكر لموظفي الوحدة على حسن تعاونهم واستجابتهم السريعة لتنفيذ القرارات والاستجابة للتعليمات وتذليل العقبات أمام المواطنين.

وناشد المواطنين بعدم الخروج من المنازل نهائياً إلا للضرورة القصوى والإلتزام بالقرارات التي تتخذها وتصدرها الدولة مطالبا العاملين بالوحدة المحلية بضرورة الاستمرار في العمل بكل جهد وتفاني حتى نستطيع معا الخروج من الأزمة الحالية

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين.

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية، الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع أنحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.