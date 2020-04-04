أ.ش.أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء اليوم السبت، تسجيل حالتى وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد فى موسكو.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "الشخصين المتوفين كانا في 58 و70 عاما من عمرهما، وعانا من أمراض أخرى، فضلا عن عدوى (كوفيد -19). وارتفعت حصيلة الوفيات في العاصمة الروسية - التي تعتبر حاليا أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد - إلى 29 حالة، فيما سجلت 4 آلاف 731 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، عن تسجيل 582 إصابة، و9 وفيات جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 4731 إصابة و43 وفاة، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وفيما تشكل الولايات المتحدة أكثر دولة سجلت وفيات جديدة خلال 24 ساعة (1480)، ثم فرنسا (1120) وإسبانيا (932)، وفيما أعلنت الصين عن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت وزارة الصحة الهندية، السبت، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا قد ارتفع إلى 68، في حين وصل تعداد الإصابات بالمرض إلى 2902 بعد تسجيل 601 إصابة جديدة، وكشف وزير الصحة الكويتى عن شفاء 11 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء في الكويت إلى 93.

وفيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 508، وعدد الوفيات يصل إلى 17، وأكدت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، أنه تم تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كوورنا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 252، إضافة إلى تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 735.