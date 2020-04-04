وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "الشخصين المتوفين كانا في 58 و70 عاما من عمرهما، وعانا من أمراض أخرى، فضلا عن عدوى (كوفيد -19).

وارتفعت حصيلة الوفيات في العاصمة الروسية - التي تعتبر حاليا أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد - إلى 29 حالة، فيما سجلت 4 آلاف 731 إصابة بفيروس كورونا المستجد.