اليوم السابع
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خالد صلاح
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روسيا توقف مؤقتا رحلات إعادة مواطنيها من الخارج

السبت، 04 أبريل 2020 12:20 ص
روسيا توقف مؤقتا رحلات إعادة مواطنيها من الخارج الخطوط الجوية الروسية
ا ش ا

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 أعلنت هيئة الطيران المدني في روسيا، امس الجمعة، عن وقف سريان جميع التصاريح لتنفيذ رحلات جوية مؤقتا لإعادة مواطني روسيا من الدول الأجنبية.
وجاء في بيان الهيئة - وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أنه "من أجل حماية صحة مواطني روسيا ووضع حد لدخول حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى أراضي روسيا، قررنا تعليق مؤقت سريان تصاريح صدرت في وقت سابق لإعادة مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة إلى الأراضي الروسية".
وعلقت روسيا يوم 27 مارس الرحلات الجوية المنتظمة والتشارتر مع الدول الأخرى على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وبشكل استثنائي، خصصت روسيا رحلات لإجلاء رعاياها العالقين في الخارج ولإعادة المواطنين الأجانب إلى بلادهم، بالإضافة إلى رحلات المساعدات والرحلات الإنسانية ورحلات العبور مع الهبوط للتزود بالوقود أو تغيير الطاقم في الأراضي الروسية والرحلات التي تتم وفقًا لقرارات فردية للحكومة.
واعتبارًا من 31 مارس، خفضت روسيا عدد الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين ووضعت قيودا على عددهم . وبعد ذلك تم تحديد مطار /شيريميتيفو/ الدولي فقط لاستقبال المواطنين الروس من الدول الأجنبية إلى موسكو، وذلك بما لا يزيد عن 500 شخص في اليوم، أو إلى مطارات الأقاليم الأخرى في البلاد، بما لا يزيد عن 200 شخص في اليوم.

هيئة الطيران المدني

روسيا

كورونا

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