رئيس وزراء العراق يدعو إلى خطة لتوفير الرعاية الاجتماعية في ظل أزمة كورونا

كتب-أحمد صلاح العزب

أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها ان العراق سجلت 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جهة اخرى قال رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، إنه ينتظر من مجلس النواب تحديد جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي، قائلا: أكملت تشكيلتي الحكومية من الكفاءات من داخل العراق.

وأضاف خلال تصريحات لقناة سكاى نيوز، أن العراق يمر بكارثة وقد لا تتمكن الحكومة من تأمين كل المرتبات، و النفط ملك الشعب ولايحق للحكومة التصرف بهذه الثروة بطريق غير مناسبة، و أدعو جميع القوى السياسية إلى التكاتف لرسم خطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتوفير مرتبات الرعاية الاجتماعية.

وتابع عدنان، أنه تحدث مع التحالف الدولي ولن نسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع الإقليمي والدولي، و العراق يمر بكارثة وقد لا تتمكن الحكومة من تأمين كل المرتبات.

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، عزمه تقديم برنامجه الحكومي اليوم السبت، فيما أكد عدم اعتذاره عن مهمة التكليف بتشكيل الحكومة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عنه قوله إنه "كلف بتشكيل الحكومة دستوريا"، لافتا إلى أن مشاوراته مستمرة لحين إكمال التشكيلة الوزارية وعرضها على البرلمان.

وأكد الزرفي عزمه تقديم البرنامج الحكومي، اليوم السبت، مع طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة نيل الثقة، مشيرا إلى أنه سيشكل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان العراقي بعد التشاور مع الكتل النيابية وبما يلبي مطالب الشارع العراقي.