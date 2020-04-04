رئيس وزراء إسبانيا يقرر تخفيف القيود الاقتصادية رغم تمديد حالة العزل

رويترز

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم السبت إن بلاده ستخفف القيود الاقتصادية المفروضة بمقتضى حالة الطوارئ بعد عطلات عيد الفصح حتى على الرغم من أن حالة العزل العام ستمدد إلى منتصف ليل 25 أبريل.

وفى سياق متصل، أجرى الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، مكالمة هاتفية بالملك فيليب السادس، العاهل الإسبانى، قائلا:" اتفقنا على أننا جميعًا نحتاج إلى الوقوف معًا والتعلم معًا والقتال معًا ضد فيروس كورونا".

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"شكراً جزيلاً لك على مكالمة مثمرة للغاية، جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ناقشنا كيف أن كوفيد 19 يقتل كل من الأرواح وسبل العيش واتفقنا على أننا جميعًا نحتاج إلى الوقوف معًا والتعلم معًا والقتال معًا ضد فيروس كورونا".