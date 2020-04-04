رئيس مرسى مطروح: دوريات لمتابعة غلق الشواطئ ومنع التجمعات وتطهير الشوارع ليلا

مطروح - حسن مشالي

أكد اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه سيتم الاستمرار في إغلاق الشواطئ ومنع التجمعات، حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا، والعمل على فض ومنع تجمعات المواطنين علي كورنيش المدينة والشواطئ المختلفة، حفاظا علي سلامة المواطنين، في إطار التدابير الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومن بينها أعمال الرش والتطهير للشوارع ليلاً خلال فترة حظر التجوال وخلوها من المارة والسيارات، باستخدام المياه المخلوطة بالمواط المطهرة، وكذلك سيارات رش المبيدات للقضاء على الحشرات الطائرة .

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يجري تنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التي تشدد على استمرار تنظيم دوريات، على مدار اليوم للتأكد من عدم وجود تجمعات للمواطنين علي الشواطئ، وتنفيذ قرار إغلاق الشواطئ ومنع التجمعات على كورنيش البحر، حرصاً على سلامتهم، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقليل التحركات والتجمعات، من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب التدابير الاحترازية الأخرى التي تنفذها المحافظة، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وناشد رئيس المدينة، أهالي مطروح بعدم النزول إلي الشوارع والالتزام بالمنازل، للحفاظ علي صحة الجميع، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والمخاوف من انتشار الفيروس، وأشاد بوعي المواطنين، والالتزام بغلق جميع المحال يومي الجمعة والسبت، وكذلك الالتزام بقرار حظر التجوال من الساعة 7 مساءاً حتى السادسة صباحا .

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد وجه المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك اعتبارًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

وجاء القرار بناءً على الصور والفيديوهات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، أظهرت وجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ فى العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات .