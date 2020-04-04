اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 10:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة تلا : فض سوق قرية بابل منعا للتزاحم بسبب فيروس كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 09:39 ص
رئيس مدينة تلا : فض سوق قرية بابل منعا للتزاحم بسبب فيروس كورونا فض سوق بابل بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن مجلس مدينة تلا بمحافظةالمنوفية ، بالاشتراك مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، حملة مكبرة لغلق الأسواق، وأسفرت الحملة عن غلق الأسواق بجميع أنواعها بقرى المركز والمدينة منعا للتجمعات حفاظا على سلامة المواطنين ، وذلك بحضور خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا، والمحاسب إسلام مبارك نائب مجلس المدينة ، ومنه سوق "بابل " بمركز ومدينة تلا منعا للتجمعات وتنفيذا للتعليمات وحرصا على سلامة المواطنين .

كما قام مجلس مدينة تلا بتشميع عدد من المحلات المخالفة بقرى المركز ، وإلقاء القبض على المخالفين من قبل شرطة تلا برئاسة أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا .

وأكد المحاسب خالد العرفى رئيس المدينة ، بالاستمرار فى المتابعة على جميع الأسواق تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، يرافقه نائبه محمد موسى ، قد قامو بجولة تفقدية مترجلا على الأقدام بشوارع مدينة شبين الكوم للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة لشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

حيث تفقد المحافظ شارع الجلاء البحرى وطلعت حرب وصبرى أبو علم بشبين الكوم للوقوف على مدى الإلتزام بتنفيذ غلق كافة المحالات والمولات والمنشأت التجارية طبقاً للمواعيد المقررة ، من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.

وقد أشاد محافظ المنوفية بوعى الشعب المنوفى ومدى إدراكه وإلتزامه بتنفيذ قرارات الغلق والوقوف يداً واحدة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وخلال جولته التفقدية أصدر محافظ المنوفية تعليماته لوكيل وزراة الصحة بتكليف مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية بشن حملات تفتيشية على الصيدليات بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الأدوية والكمامات الطبية وكذا المستلزمات الطبية ومدى مطابقتها للمواصفات الطبية والتأكد من عدم التلاعب فى الأسعار لمنع إستغلال المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا ، جاء ذلك خلال تفقده عدد من الصيدليات ومحلات البقالة والسوبر ماركت بأحد الشوارع للتأكد من توافر كافة الإحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين.

 وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى شن الحملات والتواجد الميدانى بالشارع للتعامل الفورى مع المخالفين ، مشدداً بعدم التهاون معهم وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيالهم حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

فض سوق مدينة تلا (1)
فض سوق مدينة تلا

 

فض سوق مدينة تلا (2)
فض سوق مدينة تلا

 

فض سوق مدينة تلا (3)
فض سوق مدينة تلا

 

فض سوق مدينة تلا (4)
فض سوق مدينة تلا

 

فض سوق مدينة تلا (5)
فض سوق مدينة تلا

 

فض سوق مدينة تلا (6)
فض سوق مدينة تلا

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

غلق سوق بابل

مدينة تلا

غلق الاسواق بالمنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فض سوق بقرية الروافعة والتصدى لمخالفات البناء بدون تراخيص بالأقصر

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:21 م

بعد الكورنيش.. محافظ الاسكندرية يتفقد إخلاء سوق الجمعة والبورصة

الجمعة، 03 أبريل 2020 06:50 م

فيديو.. لحظة فض التجمعات في سوق المنشية بفيصل

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:43 م

فيديو.. محافظ القليوبية: أغلقنا سوق بهتيم..و95% من الأهالى ملتزمين بالحظر

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:03 م

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى سوق الانتقالات الصيفية؟

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:03 م

صور.. رئيس مدينة منوف: تطهير قرية تتا وفض سوق فيشا الكبرى منعا للتزاحم

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"الرى" تعلن عن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالى

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

مشروع قانون العمل يلزم بتعويض العامل حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء عاشر أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

6 فئات تلاحقهم النيابة العامة فى زمن الكورونا.. تعرف عليهم

6 فئات تلاحقهم النيابة العامة فى زمن الكورونا.. تعرف عليهم

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ68 ألف طن.. وتكثيف اللجان بمواقع التصدير

الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ68 ألف طن.. وتكثيف اللجان بمواقع التصدير

5 معلومات عن رسوم تصريح تشغيل عربات المأكولات وشروط تواجدها بالشارع

5 معلومات عن رسوم تصريح تشغيل عربات المأكولات وشروط تواجدها بالشارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة