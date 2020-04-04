اليوم السابع
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رئيس مدينة الشهداء : تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدينة

السبت، 04 أبريل 2020 11:19 ص
رئيس مدينة الشهداء : تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدينة تعقيم مركز الشهداء بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد مجدى رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم ، بتكثف أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت العامة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ، وبناءا على تعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، وفى اطار إتخاذ كافة التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة المواطنين .

وأكد رئيس المدينة أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة بشكل يومى ، لافتًا إلى أنه تم تعقيم جميع الشوارع الرئيسية والميادين والمنشآت الحكومية والمناطق الحيوية وأماكن التجمعات وذلك بالتعاون مع الإدارة البيطرية والادارة الصحية وإدارة الحماية المدنية وطاقم من أفراد الحملة الميكانيكية بالمجلس .

وأضاف رئيس المدينة أنه جرى تطبيق الإجراءات الإحترازية الخاصة بصرف المعاشات لمنع التجمعات حرصًا على حياة المواطنين .
 

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على إستمرار رش وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية وكافة أماكن التجمعات وكذا فض الأسواق من خلال جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة وذلك فى إطار تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بأنه تم متابعة غلق المحال والمنشأت التجارية أثناء فترة الحظر لتأكد من إنضباط الشارع وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء وكذا تم شن حملة لإخلاء سوق الباجور ومصادرة البضاعة المخالفة فى الشوارع لمنع البائعين من إفتراش الطرقات ، وفض سويقة قرى الخضرة وكفر الخضرة وكفر سنجلف الجديد ومناوهلة وإسطنها ، مضيفاً بأنه تم رش وتطهير إدارة المرور وقرية زاوية جروان والشوارع الجانبية بمدينة الباجور .

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتطهير الشوارع الرئيسية بمحيط مستشفيات الجامعة والقصر ومعهد الكبد و رش وتطهير المحطات المختلفة التابعة للشركة بنطاق المحافظة .

هذا وقد شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وعدم التهاون حيال المخالفين حفاظاً على صحة المواطنين ، بالإضافة إلى إستمرار حملات تطهير وتعقيم ورش كافة المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية ودور العبادة وغيرها من أماكن التجمعات بنطاق المحافظة ، وذلك فى إطار خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
 

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تطهير وتعقيم مركز الشهداء

 

 
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تطهير وتعقيم مركز الشهداء

 

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تطهير وتعقيم مركز الشهداء

 

 

 


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