اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 10:24 م
خالد صلاح
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رئيس مالاوى والوزراء يخفضون رواتبهم 10 فى المئة لمحاربة كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 10:00 م
رئيس مالاوى والوزراء يخفضون رواتبهم 10 فى المئة لمحاربة كورونا بيتر موثاريكا رئيس مالاوى
بلانتاير (رويترز)

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قال رئيس مالاوى بيتر موثاريكا، اليوم السبت، إنه قرر هو ومجلس الوزراء خفض رواتبهم عشرة فى المئة وتوجيه الأموال إلى جهود مكافحة فيروس كورونا.

 

وأعلن موثاريكا فى خطاب للشعب بثه التلفزيون سلسلة من الإجراءات تهدف إلى التخفيف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بما فى ذلك إعفاءات ضريبية وخفض مخصصات الوقود وزيادة مخصصات المخاطر للعاملين فى مجال الصحة.

 

وأمر الرئيس أيضا بفتح أسواق التبغ والسماح بالعمل دون تعطل لحماية المزارعين الصغار من أجل زيادة العملة الأجنبية، وتجارة التبغ فى مالاوى هى أكبر مصدر للعملة الأجنبية.

 

وقال الرئيس "نواجه وضعا لم يسبق له مثيل. الحكومة تتخذ هذه الإجراءات لضمان استمرار (عجلة الاقتصاد)".

 

 

 


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