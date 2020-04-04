رئيس جهاز دمياط الجديدة: إغلاق الشواطئ لمنع تجمعات المصطافين

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن إدارة الأمن بالجهاز قامت وبالتنسبق الكامل مع مديرية أمن دمياط بإغلاق شاطئ مدينة دمياط الجديدة أمام سكان المدينة ورواد الشاطئ لمنع التجمعات ومواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تفعيلا للقرار المتخذ بإغلاق الشاطيء اعتبارا من السبت الماضي وحتي إشعار آخر للحفاظ علي صحة سكان المدينة.

وناشد المهندس محمد رجب، سكان المدينة بالتزام المنازل خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى لمنع التجمعات والحد من إنتشار الفيروس ولتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وفي ذات السياق أكد رئيس الجهاز مواصلة إدارتي التنمية والأمن بالجهاز بالإشتراك مع شرطة التعمير وبالتنسيق مع قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة شن الحملات المكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، شدد المهندس محمد رجب، علي إدارة التنمية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة الاستمرار فى حملات تطهير وتعقيم الشوارع والمؤسسات العامة بالمدينة، حفاظا علي صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه، والتشغيل والصيانة، والأمن بجهاز المدينة، قامت بشن حملة على عددٍ من الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط مخالفات وصلات مياه الشرب"الخلسة"ووصلات الصرف الصحى غير المقننة.

وأضاف المهندس محمد رجب، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد كبير من الوصلات غير القانونية بالحى الثانى والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، والتي قام بعض الأهالى بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب فى إهدار المال العام والتأثير سلباً على كفاءة مرفقى مياه الشرب والصرف بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات ضبط مخالفات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز المدينة على استرداد حق الدولة ومنع المخالفات بالمدينة.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأن لجنة الحجز الإدارى المنوط بها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والمرور الدورى على الوحدات المتأخر عليها مستحقات مالية، قامت بشن حملة على عددٍ من الوحدات السكنية "إسكان الشباب" بالحى الرابع، المتأخر عليها أقساط لبنك التعمير والإسكان، وذلك بالاشتراك مع شرطة التعمير والإدارات المختصة بجهاز المدينة.