رئيس جامعة كفر الشيخ يطلق مبادرة للتبرع لصندوق "تحيا مصر" لمواجهة كورونا

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، على دعم إدارة الجامعة الكامل لأطباء مستشفيات الجامعة والمرشحين من مجلس إدارة مستشفيات جامعة كفر الشيخ للمشاركة في مكافحة فيروس كورونا بمستشفى عزل الحالات الإيجابية بفيروس "كورونا المستجد" بمدينة بلطيم في مهمتهم الوطنية وأداء رسالتهم الإنسانية في تلك الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ووصف دسوقي ،الأطباء بخط الدفاع الأول عن الشعب المصري وأنهم الأبطال والجنود في خدمة وطنهم مصر مشيرا إلى أنهم يسطرون بطولات تاريخية للسيطرة على فيروس كورونا .

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة بأن الجامعة ممثلة في كليات القطاع الصحي ومستشفيات الجامعة تحت مظلة المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين مشيرا إلى دور الكليات المتخصصة في نشر الوعي والإرشاد وتوضيح حقيقة الأمور وشرح سبل الوقاية وكيفية الحماية من فيروس كورونا .

وأشاد رئيس الجامعة بالدور المتميز لأطباء المستشفيات الجامعية وجهود فريق العمل من الأساتذة والأطباء والأخصائيين والفنيين وطاقم التمريض والإداريين والعمال على استمرار سير العمل بالمستشفيات الجامعية على أكمل وجه خلال تلك الفترة الاستثنائية وحرصهم على التواجد بالعمل لاستمرار الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة معربا عن فخر واعتزاز الجامعة بهم.

وأضاف بأن كلية الطب نظمت مبادرة تحت عنوان "خليك في بيتك.. طب كفر الشيخ في خدمتك" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتقديم الاستشارات الطبية المجانية للمرضي بهدف تقليل الزحام على العيادات الخارجية والعيادات الخاصة أيضًا في ضوء التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا دسوقي العاملين بالقطاع الطبي في مستشفيات الجامعة إلي مواصلة الجهد والعمل لخدمة المواطنين ودعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد باعتبارهم خط الدفاع الأول.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ ، إنه أطلق مبادرة للتبرع لصندوق "تحيا مصر" تستهدف المساهمة في رفع آثار فيروس كورونا المستجد عن بعض فئات المجتمع الأكثر تضررًا .

وأعلن دسوقي، عن إيداع مبلغ مالي في حساب الصندوق دعما لدوره الوطني الرائد والفاعل في مساندة جهود الدولة خلال تلك المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، ودعا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و الإداريين والطلاب وكافة منسوبي الجامعة ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وجميع المواطنين، الى التبرع لصندوق تحيا مصر والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لتجاوز الأزمة التي القت بظلالها على العالم أجمع .

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود التي تبذلها اجهزة الدولة والقوات المسلحة والشرطة المدنية والأطباء وطواقم التمريض وكافة الجهات المعنية في الحفاظ على الوطن من تداعيات "الجائحة" التي يعانى منها العالم، وطالب جموع الشعب المصري بمساندة تلك الجهود وتطبيق التعليمات الصحية والوقائية، سائلا المولى -عز وجل - أن يحفظ مصرنا الغالية.