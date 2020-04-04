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رئيس جامعة طنطا: المستشفيات الجامعية تدعم خطط الدولة فى مكافحة "الفيروس"

السبت، 04 أبريل 2020 07:10 م
رئيس جامعة طنطا: المستشفيات الجامعية تدعم خطط الدولة فى مكافحة "الفيروس" رئيس جامعة طنطا
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا حالة الطوارئ  والتأهب القصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا توافر كافة الامكانيات اللازمة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، إلى جانب مستشفيات وزارة الصحة من عدد الأسرة وغرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى والطواقم الطبية المدربة  وكبار الأطباء فى تخصصات التخدير والرعاية المركزة وأمراض الصدر والأمراض المتوطنة والتحاليل والأشعة  التشخيصية. 
 
وأضاف رئيس الجامعة ، أنه فى إطار الإجراءات الوقائية بالمستشفيات الجامعية  للحد من انتشار فيروس كورونا تم توفير أماكن للعزل الطبي تستوعب 5000 شخص. 
 
وأشار إلى إنشاء خطوط لإنتاج المستلزمات الوقائية المعقمة  ، الكمامات الطبية والبدل الخاصة بمكافحة العدوى وبدل العمليات بورش جامعة طنطا بمقايسس الجودة العالمية لتغطية احتياجات المستشفيات بالغربية وتوزيع الكمامات الطبية المعقمة على المصالح الحكومية بالغربية بالمجان، مشيدا بالدقة المتبعة فى التعقيم والتغليف للحصول على مستلزمات وقائية متميزة وبعد تفقد جودة المنتجات والكمامات الطبية.
 
أعلن رئيس الجامعة عن التوسع فى خطوط الانتاج لتغطية احتياجات المستشفيات الجامعية وكافة مستشفيات المحافظة والمصالح الحكومية انطلاقا من دور الرائد لجامعة طنطا فى خدمة المجتمع وقال د. مجدى سبع ان الجامعة تسعى لدعم التدابير الوقائية لمواجهه كورونا وان المستهدف فى المرحلة الأولى من الانتاج بعد التوسع فى الخطوط الانتاجية هو انتاج كمية كبيرة من الكمامات وتوزيعها على المستشفيات الجامعية والمصالح الحكومية بالمجان لدعم خطط الدولة فى مكافحة فيروس كورونا وتأمين الأطقم الطبية بالمستشفيات.
 
وأضاف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، أنه تم تجهيز طواقم طبية بتخصصات الرعاية المركزة والأمراض الصدرية والأمراض المتوطنة  والباطنة بأعداد كافية بالمستشفات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا.
 
 
 

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