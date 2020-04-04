رئيس جامعة بني سويف يرفع درجة الاستعداد بالمستشفى الجامعى

بنى سويف هانى فتحى

اجتمع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، مع أعضاء لجنة إدارة الأزمات الرئيسية لمتابعة مستجدات الأوضاع وآليات الاستعداد المسبق لاحتواء أي أزمة قبل وقوعها طبقا لخطة الطوارئ الشاملة التي أعدتها الجامعة.

واستهل الدكتور منصور الاجتماع بتثمين قرارات الدولة المصرية التي اتخذتها لصالح المواطنين وكافة الجهود المبذولة على أرض الواقع. مقدما الشكر لكافة الأطقم الطبية لما يقدموه من جهد واعي باعتبارهم جيش مصر الأبيض وخط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الجامعة عن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها بالمستشفى قائلا تم رفع درجة الاستعداد القصوى، وتم التأكد من صلاحية جميع الأجهزة الطبية ومن صيانة كافة أجهزة التنفس الصناعي واستعداد الرعاية المركزة، مع تدريب الطواقم الطبية وتنشيط عمليات الترصد الوبائي للتعامل المسبق مع الحالات المشتبه بها، كما تم مراجعة التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية الإضافية مع توافر كميات احتياطية منها في المخازن. إضافة إلى تعزيز إمداد المخازن بالملابس الطبية الواقية.

وقال الدكتور منصور إن هناك تعاون وتنسيق دائم مع المحافظة، مؤكدا إن فريق إدارة الأزمة متواصل على مدار الساعة تحسبًا لأى طوارئ.

جدير بالذكر أن الجامعة قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ومنها تعقيم كافة الكليات والمباني الإدارية والمدن الجامعية، وتعقيم المباني والمصالح الحكومية والميادين والمواقف العمومية تحملا لمسئوليتها تجاه المجتمع.