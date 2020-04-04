اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 07:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بني سويف يرفع درجة الاستعداد بالمستشفى الجامعى

السبت، 04 أبريل 2020 07:25 م
رئيس جامعة بني سويف يرفع درجة الاستعداد بالمستشفى الجامعى رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، مع أعضاء لجنة إدارة الأزمات الرئيسية لمتابعة مستجدات الأوضاع وآليات الاستعداد المسبق لاحتواء أي أزمة قبل وقوعها طبقا لخطة الطوارئ الشاملة التي أعدتها الجامعة.

واستهل الدكتور منصور الاجتماع بتثمين قرارات الدولة المصرية التي اتخذتها لصالح المواطنين وكافة الجهود المبذولة على أرض الواقع. مقدما الشكر لكافة الأطقم الطبية لما يقدموه من جهد واعي باعتبارهم جيش مصر الأبيض وخط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الجامعة عن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها بالمستشفى قائلا تم رفع درجة الاستعداد القصوى، وتم التأكد من صلاحية جميع الأجهزة الطبية ومن صيانة كافة أجهزة التنفس الصناعي واستعداد الرعاية المركزة، مع تدريب الطواقم الطبية وتنشيط عمليات الترصد الوبائي للتعامل المسبق مع الحالات المشتبه بها، كما تم مراجعة التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية الإضافية مع توافر كميات احتياطية منها في المخازن. إضافة إلى تعزيز إمداد المخازن بالملابس الطبية الواقية.

وقال الدكتور منصور إن هناك تعاون وتنسيق دائم مع المحافظة، مؤكدا إن فريق إدارة الأزمة متواصل على مدار الساعة تحسبًا لأى طوارئ.

جدير بالذكر أن الجامعة قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ومنها تعقيم كافة الكليات والمباني الإدارية والمدن الجامعية، وتعقيم المباني والمصالح الحكومية والميادين والمواقف العمومية تحملا لمسئوليتها تجاه المجتمع.

 

 


بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة بنى سويف

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة