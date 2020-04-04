اليوم السابع
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رئيس الوزراء الهندى يبحث هاتفيا مع ترامب سبل مكافحة تفشى كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 09:07 م
رئيس الوزراء الهندى يبحث هاتفيا مع ترامب سبل مكافحة تفشى كورونا ناريندرا مودى رئيس الوزراء الهندى
أ.ش.أ

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قال رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، اليوم السبت، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث أكدا ضرورة تضافر الجهود بين كلا البلدين في سبيل الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر مودي - في تغريدة دونها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "عقدت محادثة هاتفية مع الرئيس ترامب، فقد أجرينا مناقشة جيدة، اتفقنا خلالها على نشر القوة الكاملة للشراكة الهندية الأمريكية لمحاربة فيروس كورونا".

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الهندية نشرت بيانًا كشف فيه تفاصيل المحادثة الهاتفية بين مودي وترامب. وذكر البيان أن رئيس الوزراء الهندي قدم تعازيه إلى الرئيس الأمريكي في وفاة أكثر من 7000 شخص بعد إصابتهم بفيروس كورونا.


الهند

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ترامب

امريكا

كورونا

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