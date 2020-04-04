اليوم السابع
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رئيس الوزراء الهندى يؤكد دعم بلاده لأسبانيا فى أزمة كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 09:18 م
رئيس الوزراء الهندى يؤكد دعم بلاده لأسبانيا فى أزمة كورونا ناريندرا مودى رئيس الوزراء الهندى
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأسباني بيدرو سانشيز تضامن بلاده المستمر مع أسبانيا في أزمة تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص في أوروبا.

وذكر بيان الخارجية الهندية، أن مودى أكد وقوف بلاده جنبًا إلى جنب مع مدريد، معربًا عن استعداد حكومته لتقديم الدعم قدر المستطاع.. حسبما أوردت صحيفة "بيزنس ستاندارد" الهندية، على موقعها الإلكتروني.

كما أضاف أن الجانبين قد اتفقا على ضرورة دخول عهد جديد من العولمة والتعاون الدولي في سبيل مكافحة هذا الوباء العالمي.

وكانت الخارجية الهندية أعلنت - في وقت سابق - إجراء رئيس الوزراء الهندي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سبل مكافحة تفشي فيروس "كورونا".


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