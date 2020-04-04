اليوم السابع
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رئيس الوزراء العراقى: لن أعتذر عن التكليف والبرنامج الحكومى السبت

السبت، 04 أبريل 2020 12:32 ص
رئيس الوزراء العراقى: لن أعتذر عن التكليف والبرنامج الحكومى السبت عدنان الزرفي
وكالات

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أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، عزمه تقديم برنامجه الحكومي اليوم السبت، فيما أكد عدم اعتذاره عن مهمة التكليف بتشكيل الحكومة.
 
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الوزير قوله إنه "كلف بتشكيل الحكومة دستوريا"، لافتا إلى أن مشاوراته مستمرة لحين إكمال الكابينة الوزارية وعرضها على البرلمان.
 
وأكد الزرفي عزمه تقديم البرنامج الحكومي، اليوم السبت، مع طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة نيل الثقة، مشيرا إلى أنه سيشكل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان العراقي بعد التشاور مع الكتل النيابية وبما يلبي مطالب الشارع العراقي.
وأوضح أن حكومته ستعمل على أربعة محاور مهمة وهي العمل على إيجاد الحلول للأزمة المالية، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فضلا عن توازن العلاقات الدولية لعراق قوي ووسطي.
 
وتابع "لن أعتذر عن استكمال مهمتي المتمثلة بتشكيل الحكومة مطلقا، ولن أتراجع عن دستورية التكليف ولن أخذل من ساندني ووقف معي من القوى المجتمعية والسياسية".
 
وأشار إلى أن الخيار متروك لأعضاء البرلمان والكتل السياسية الوطنية بمنحه الثقة معززة بدعم الشارع والتوافق مع رأي المرجعية الرشيدة من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي.

عدنان الزرفي

العراق

البرلمان

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