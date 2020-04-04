اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 08:57 م
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رئيس الوزراء الباكستانى يعلن استئناف أنشطة صناعة البناء

السبت، 04 أبريل 2020 08:08 م
رئيس الوزراء الباكستانى يعلن استئناف أنشطة صناعة البناء عمران خان رئيس الوزراء الباكستانى
أ.ش.أ

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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، اليوم السبت ، أن الحكومة قررت استئناف الأنشطة في مجال البناء، وذلك بهدف توفير فرص العمل وإحياء الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد على الرغم من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح خان في حديثه للصحفيين ، أن استئناف العمل في قطاع البناء يأتي لمساعدة العمال المتأثرين بالإغلاق في أعقاب فيروس كورونا ، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وقال إن الحكومة الفيدرالية اتخذت هذا القرار بالتشاور مع حكومات الأقاليم ، وذلك بهدف إحياء الأنشطة التجارية والاقتصادية المتضررة بالوضع الناجم عن الوباء العالمي، كما أعلن خان الحوافز لقطاع البناء، مضيفا أن الحكومة تركز على صناعة البناء في البلاد من خلال توفير التسهيلات والحوافز،وتابع أن صناعة البناء ستساعد في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل، وقال أنه لا يمكن الإغلاق التام في البلاد.

وصرح عمران خان ، بأن الحكومة تحاول حماية العمال من البطالة والجوع بسبب الإغلاق، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت أيضا حزمة الإغاثة لدعم ومساعدة ماليا للفقراء والمحتاجين المتأثرين بالإغلاق في أعقاب فيروس كورونا في البلاد.

وعلى صعيد متصل ، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تفاؤله بأن شعبه سيخرج فائزا من تحدي فيروس كورونا، وقال إن الشعب سيتمكن من التغلب على الوباء بالتماسك الوطني والحكمة.

وجاءت تصريحات عمران خان في كلمة ألقاها في حملة لجمع التبرعات تحت صندوق الإغاثة لمحاربة فيروس كورونا في البلاد، مؤكدا أن جميع التبرعات لدعم الفئات الضعيفة من المجتمع سيتم استخدامها بشفافية، كما أكد أن كافة الموارد المتوفرة سيتم استخدامها لدعم الشعب في هذا الوقت المحن.

وأشار إلى حزمة الإغاثة من قبل الحكومة لمساعدة ودعم ماليا للفقراء والمحتاجين المتأثرين بالإغلاق في أعقاب فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الحكومة تسعى لحماية العمال من البطالة والجوع من جهة، ومن جهة أخرى تبذل جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وعلى صعيد آخر،أعلن البنك الدولي عن تمويل بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي لدعم باكستان للتعامل مع التحديات من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البنك في بيان له أن المبلغ سيدعم استعدادات باكستان والرد الطارئ في مجال الصحة، ويضم الحماية الاجتماعية وإجراءات التعليم لمساعدة الفقراء والفئات الضعيفة للتعامل مع آثار الوباء العالمي.


عمران خان

باكستان

وزراء باكستان

كورونا

صناعه البناء

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