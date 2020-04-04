رئيس القابضة للسياحة: تعقيم يومى للمنشآت وإجازات مفتوحة للمرضى بعلل مزمنة

كتب عبد الحليم سالم

أكدت ميرفت حطبة ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أنه يتم تطبيق أعلى معايير الوقاية من فيروس كورونا بمختلف الفنادق التابعة لشركات القابضة للسياحة بالرغم من عدم وجود إشغالات سياحية بالفنادق هذه الفترة حرصا على عدم تفشى المرض والحرص على حياة العاملين فى مختلف المنشآت السياحية وكذلك الشركات التابعة .

وأضافت ميرفت حطبة" اليوم السابع " أن الشركات التابعة تقوم بكافة إجراءات لتطهير والتعقيم للفنادق والمقرات الإدارية بصورة منتظمة ، مع التعقيم المستمر للعاملين حرصا على ضمان الحد من انتشار فيروس الكورونا ،وذلك وفق توجيهات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ، لافتة إلى أن الفنادق العامة تعانى من تراجع حاد فى الإيرادات ،مما يحملها أعباء كبيرة تتطلب مساعدة البنوك لها بمنحها قروض بفائدة مخفضة جدا، للوفاء بما عليها من التزامات .

وأشارت إلى أنه بخصوص العاملين فإن كافة الشركات العامة نفذت تعليمات الحكومة التى تتضمن منح العاملين أصحاب الأمراض المزمنة إجازات ، وكذلك العاملين المغتربين ، بجانب منح إجازات للأمهات العاملات مع الالتزام فى الوقت نفسه بعدم التكدس او الاختلاط بين العاملين بالشركات، حرصا علي حياتهم .

وتمتلك القابضة للسياحة شركات إيجوث العامة للسياحة ،ومصر للسياحة ،ومصر للفنادق ومصر للصوت والضوء وكلها متضررة للغاية من توقف حركة السياحة ووقف عروض الصوت والضوء بالمناطق السياحية .