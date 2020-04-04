رئيس الطب الشرعى الأسبق يوضح كيفية التعامل مع جثث كورونا والمقابر

كتب إبراهيم قاسم

قال الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين، رئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق، أن هناك إجراءات وقائية للتعامل مع جثامين المتوفين بفيروس كورونا، وطرق دفنها حتى لا تنقل المرض إلى المتعاملين معها.

وأوضح فودة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطب الوقائى بوزارة الصحة هو من يتولى دفن الجثث المتوفاة من فيروس كورونا، حيث يقوم العامل التغسيل من الصحة بعد ارتداء ملابس واقية وقفازات وكمامة بغسل الجثمان بالماء والمطهرات وتعقيمها بشكل جيد، بحيث يتم إزالة أى ترسبات من الجثة ثم تكفينها ووضعها داخل كيس بلاستيك - كيس الموتى- ثم نقل الجثة داخل سيارة معقمة ومجهزة لنقل الموتى.

وأضاف أنه يجب أن يتم دفن الجثمان بعد تعقيمه داخل قبر بعمق مترين أسفل الأرض على أن تبعد المقابر عن المناطق السكانية بنحو 3 كيلو، وهذا الإجراءات فى الأوقات الطبيعية والاستثنائية معا نظر لما تحتويه المقابر من ميكروبات.

وأشار رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، إلى أن الجثامين التى أصيبت بكورونا تنقل العدوى مثلها مثل الشخص المصاب بالفيروس لذلك لابد من التعامل معها بشكل حذر.