رئيسة حى ثان الزقازيق تتابع إجراءات مواجهة فيروس كورونا.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تابعت اليوم السبت ثناء فوزى رئيسة حى ثان الزقازيق، إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومرت اليوم رئيسة الحى على المدارس لمتابعة عملية صرف المعاشات فى المدارس المحددة بنطاق الحى لعدم التزاحم بين أصحاب المعاشات. فيما تأكدت رئيسة الحى من استمرار تسليم شرائح التابلت لطلاب الثانوية العامة بمدارسهم وبدون تزاحم، وكذلك تأكدت من التزام المحال التجارية بالغلق. كما استطاع قسم الإشغالات برئاسة سعد عبده من ضبط بائع متجول بعربة بمنطقة الكوبرى الجديد، بتكليف من رئيسة الحى وبالتعاون مع شرطة المرافق.

وتم ضبط البائع ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا والتى من ضمنها فض الأسواق العشوائية حفاظا على سلامة المواطنين. يشار إلى أن محافظة الشرقية شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويتم التأكيد على وكيلى وزارتى الصحة والزراعة بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .وتواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن تنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس الخصوصية والحضانات والصالات الرياضية ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا.

شملت القرارات غلق الكافتريات والمقاهى ومصادرة الشيش منها وتشميع سناتر الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية والحضانات بالإضافة إلى وقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادى والصالات والنوادى الرياضية ومراكز الشباب وغلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفعاليات التى تضم تجمعات للمواطنين بالإضافة إلى منع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين فضلا عن تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الخدمية و الحكومية حفاظا على صحة وأرواح المواطنين .

ونفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات بالتعاون مع قوات الشرطة حملات مكثفة على سناتر الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز دروس خصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.



حى ثان الزقازيق



حى ثان الزقازيق



ضبط بائع متجول بعربة بمنطقة الكوبرى الجديد