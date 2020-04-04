ديلى ميل: CIA حذرت ترامب فى فبراير من عدم دقة أرقام إصابات كورونا فى الصين

كتب أحمد علوى

حذرت وكالة المخابرات المركزية السى أى إيه البيت الأبيض منذ أوائل فبراير من أن الصين قد قللت بشكل كبير من أعداد الإصابات الخاصة بفيروس كورونا، وأنه لا ينبغى الاعتماد على هذه الأرقام، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن المسئولين الأمريكيين ينظرون إلى الأرقام الصينية وهم يعملون على نماذج تنبؤية لمحاربة الفيروس التاجي في الولايات المتحدة.

وبينما كانت وكالة المخابرات تصدر تحذيراتها، أشاد الرئيس دونالد ترامب بتعامل الرئيس الصيني شي جين بينج مع تفشي المرض.

وكتب الرئيس على تويتر يوم 7 فبراير: "لقد أجريت للتو محادثة طويلة وجيدة للغاية عبر الهاتف مع الرئيس الصيني شي.. إنه قوي وحاد ومركّز بقوة على قيادة الهجوم المضاد على الفيروس التاجي". لكن اللهجة بين واشنطن وبكين ازدادت توترا مع إحباط المسئولين الأمريكيين من نقص المعلومات من الصين.

بدأ الرئيس ترامب في الإشارة إلى المرض باعتباره "الفيروس الصيني" ، واشتكى هو ونائب الرئيس مايك بنس من أن الولايات المتحدة كان بإمكانها فعل المزيد واستجابت بشكل أسرع لو كانت بكين أكثر شفافية بشأن ما يحدث في الصين.

واعتبرت ديلى ميل إن تحذيرات وكالة المخابرات المركزية هذه ستثبت قيمتها. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس ترامب استخدمها في مفاوضاته حول الوفاق مع شي ، عندما تحدث الزعيمان الأسبوع الماضي، وهي مكالمة أسفرت عن تصعيد الانتقادات بين البلدين.

وقال الرئيس، في إيجازه الصحفي اليومي للبيت الأبيض، إن الأرقام الصينية حول الفيروس "مشجعة"، لكنه تابع إنه لا يعلم إذا كانت دقيقة أم لا، قائلا: "أنا لست محاسب للصين". وأشار إلى ما إذا كانت أرقامهم دقيقة أم لا ، فأنا لست من الصين.