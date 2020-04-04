دونالد ترامب: سأطلب مزيدا من الأموال من الكونجرس لدعم الأعمال لصغيرة

ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيطلب فورا المزيد من الأموال والدعم، من الكونجرس الأمريكى، لدعم الشركات والأعمال الصغيرة، إذا نفذت الأموال المخصصة لذلك.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"سأطلب على الفور من الكونجرس المزيد من المال لدعم الشركات الصغيرة تحت مظلة بابلون، إذا نفدت الأموال المخصصة، حتى الآن، وقبل الموعد المحدد" البنك الأمريكى والمصارف المجتمعية تتأرجح!".



ترامب

وفى سياق آخر كشفت وسائل إعلام أمريكية، أنه مثل عدد لا يحصى من الشركات الأخرى فى صناعة الفنادق، يبدو أن فنادق ومنتجعات مؤسسة ترامب تضررت بشدة من تفشى وباء كورونا.

مع ادعاء الرئيس دونالد ترامب أن أكثر من نصف الدخل البالغ 440 مليون دولار الذى أدرجه فى آخر كشف مالى له قد جاء من ممتلكات منتجع الجولف، فمن المرجح أن يتلقى الرئيس ضربة كبيرة.

ومع ذلك، كان للخسائر أيضًا تأثير خطير على مئات العمال عبر ممتلكات منظمة ترامب، حيث أكدت الصحيفة أنه تم تسريح أو إبعاد أكثر من 500 موظف فى عقارات فى نيويورك وواشنطن ولاس فيجاس وفلوريدا وحدها.

قال إيريك ترامب، نجل الرئيس ونائب الرئيس التنفيذى لمنظمة ترامب، فى بيان قدم إلى المجلة: "مثل كل شركات الضيافة الأخرى تقريبًا، ننتظر بفارغ الصبر اليوم الذى تستطيع فيه عقاراتنا العالمية إعادة فتح أبوابها بالكامل. "

وأضاف: "لدينا شركة قوية بشكل لا يصدق ونواصل الصلاة من اجل صحة وسلامة جميع الأمريكيين".

ومن جانبها، تواصلت نيوزويك بمؤسسة ترامب للحصول على مزيد من المعلومات حول الموظفين الذين تم تسريحهم.

مع وجود العديد من الأشخاص حول العالم بعد أوامر البقاء فى المنزل ومع إغلاق الولايات المتحدة حدودها مع الصين وإيران والعديد من الدول الأوروبية، بما فى ذلك بريطانيا وأيرلندا، بالإضافة إلى تقييد السفر غير الضرورى على حدودها مع كندا والمكسيك، تلقت الفنادق والمنتجعات فى جميع أنحاء البلاد ضربة كبيرة بسبب تفشى كوفيد19.