اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دونالد ترامب: سأطلب مزيدا من الأموال من الكونجرس لدعم الأعمال لصغيرة

السبت، 04 أبريل 2020 07:31 م
دونالد ترامب: سأطلب مزيدا من الأموال من الكونجرس لدعم الأعمال لصغيرة دونالد ترامب
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيطلب فورا المزيد من الأموال والدعم، من الكونجرس الأمريكى، لدعم الشركات والأعمال الصغيرة، إذا نفذت الأموال المخصصة لذلك.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"سأطلب على الفور من الكونجرس المزيد من المال لدعم الشركات الصغيرة تحت مظلة بابلون، إذا نفدت الأموال المخصصة، حتى الآن، وقبل الموعد المحدد" البنك الأمريكى والمصارف المجتمعية تتأرجح!".

ترامب
ترامب

 

وفى سياق آخر كشفت وسائل إعلام أمريكية، أنه مثل عدد لا يحصى من الشركات الأخرى فى صناعة الفنادق، يبدو أن فنادق ومنتجعات مؤسسة ترامب تضررت بشدة من تفشى وباء كورونا.

مع ادعاء الرئيس دونالد ترامب أن أكثر من نصف الدخل البالغ 440 مليون دولار الذى أدرجه فى آخر كشف مالى له قد جاء من ممتلكات منتجع الجولف، فمن المرجح أن يتلقى الرئيس ضربة كبيرة.

ومع ذلك، كان للخسائر أيضًا تأثير خطير على مئات العمال عبر ممتلكات منظمة ترامب، حيث أكدت الصحيفة أنه تم تسريح أو إبعاد أكثر من 500 موظف فى عقارات فى نيويورك وواشنطن ولاس فيجاس وفلوريدا وحدها.

قال إيريك ترامب، نجل الرئيس ونائب الرئيس التنفيذى لمنظمة ترامب، فى بيان قدم إلى المجلة: "مثل كل شركات الضيافة الأخرى تقريبًا، ننتظر بفارغ الصبر اليوم الذى تستطيع فيه عقاراتنا العالمية إعادة فتح أبوابها بالكامل. "

وأضاف: "لدينا شركة قوية بشكل لا يصدق ونواصل الصلاة من اجل صحة وسلامة جميع الأمريكيين".

ومن جانبها، تواصلت نيوزويك بمؤسسة ترامب للحصول على مزيد من المعلومات حول الموظفين الذين تم تسريحهم.

مع وجود العديد من الأشخاص حول العالم بعد أوامر البقاء فى المنزل ومع إغلاق الولايات المتحدة حدودها مع الصين وإيران والعديد من الدول الأوروبية، بما فى ذلك بريطانيا وأيرلندا، بالإضافة إلى تقييد السفر غير الضرورى على حدودها مع كندا والمكسيك، تلقت الفنادق والمنتجعات فى جميع أنحاء البلاد ضربة كبيرة بسبب تفشى كوفيد19.

 

 


ترامب

دونالد ترامب

كورونا المستجد

كورونا 2020

كورونا نيوز

فيروس كورونا

كورونا ميتر

الكونجرس الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة