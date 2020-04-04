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"خليك في البيت" .. وإستثمر وقتك بالفرنسية مع مكتبة الإسكندرية

السبت، 04 أبريل 2020 10:11 ص
"خليك في البيت" .. وإستثمر وقتك بالفرنسية مع مكتبة الإسكندرية مكتبة الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مكتبة الاسكندرية خبر سار لكل المهتمون باللغة والثقافة الفرنسية ، حيث أنهم علي موعد مع أنشطة يمكن متابعتها من البيت، اعدها مركز الانشطة الفرنكفونية بمكتبة الإسكندرية، حيث يقود التجول في الموقع الإلكتروني للمركز الي الاطلاع على مجموعة من المؤتمرات والندوات والاحتفالات، التي ضمت متحدثين من مختلف الدول الفرانكفونية، والنقاشات الثرية التي دارت بها  مثل المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية، ومؤتمرات عن قناة السويس،  والعلاقات المصرية الفرنسية وغيرها من المحاضرات والانشطة الناطقة باللغة الفرنسية الثرية بالمعلومات الثقافية.

وقد أكد الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن ذلك يعد وسيلة مفيدة لممارسة اللغة الفرنسية من خلال مشاهدة الأنشطة الثقافية الناطقة بها والتي تبرز ثراء اللهجات المختلفة من أنحاء العالم، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه الشخص، ويمثل ذلك مجالا مهما للتفاعل باللغة الفرنسية

يذكر أن مكتبة الإسكندرية في إطار التوسع في تقديم أنشطتها في العالم الرقمي، قامت بعرض الأعمال الثقافية والفنية علي قناتها علي اليوتيوب، وإتاحة نحو مائتي ألف كتاب علي الانترنت، وتقديم خدمات للباحثين عن بعد من خلال تقديم المادة العلمية التي يحتاجون إليها

من جهه أخرى و في إطار حرص مكتبة الإسكندرية علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتأكيدا علي توجيهات الدكتور مصطفي الفقي مدير المكتبة قام قسم الآفات  ومعالجة المقتنيات التابع للقطاع الهندسي من خلال فريق عمل مختص بإجراء عمليات التطهير والتعقيم اللازمة لمبني مكتبة الإسكندرية، وذلك باستخدام المواد الموصي بها من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والممثلة في مركز مكافحة الأمراض والوقاية ووكالة حماية البيئة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية،  وسوف يجري متابعة هذه الإجراءات بشكل دوري ومنتظم،  لحين انتهاء تلك الأزمة. يذكر أن مكتبة الإسكندرية لديها فرق عمل متخصصة في مواجهة الآفات وإجراء التعقيم والتطهير المستمر


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