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خليك فى البيت.. اضغط على اللينك وعيش جولة افتراضية داخل مقبرة حفيدة خوفو

السبت، 04 أبريل 2020 08:51 م
خليك فى البيت.. اضغط على اللينك وعيش جولة افتراضية داخل مقبرة حفيدة خوفو مقبرة حفيدة خوفو
كتبت آمال رسلان 

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أطلقت وزارة السياحة والآثار زيارة افتراضية جديدة، لمقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة، حيث تم إطلاق الزيارة الافتراضية اليوم بالتعاون مع متحف جامعة هارڤيرد، وذلك من خلال مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر وموقع Experience Egypt.

مقبرة حفيدة خوفو (1)

ويمكنكم مشاهدة المقبرة من خلال اللينك https://my.matterport.com/show/?m=d42fuVA21To، كما يمكنكم متابعة الصفحات الرسمية للوزارة على الفيسبوك والتويتر وانستجرام يوميا فى تمام الساعة السابعة مساءا، وذلك لمشاهدة موقع أثرى جديد.

مقبرة حفيدة خوفو (2)

ويأتى ذلك في إطار المبادرة التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار أمس بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ليكون شعار هذه الزيارات ‏Experience Egypt from Home ‏Stay Home ‏Stay Safe والملكة مرس عنخ الثالث هى حفيدة الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر وابنة الملكة حتب حرس الثانية، وربما كانت زوجة الملك خفرع أو منكاورع.

مقبرة حفيدة خوفو (3)

ودُفنت مرس عنخ في مقبرة صخرية فريدة بجوار هرم خوفو جدرانها مزينة بمناظر ملونة تصور الملكة وعائلتها الملكية، وكذلك الخدم والحرفيين والكهنة، كما تصور المناظر الأثاث الجنائزي الخاص بالملكة والتي من الممكن ان يكون تم وضعها في مقبرتها مثل التماثيل والأثاث وصناديق تحتوي على الطعام وملابس ومجوهرات بالإضافة إلى صورة للتابوت الخاص بها والمصنوع من الجرانيت الأسود والذي تم العثور عليه بالفعل في غرفة الدفن بمقبرتها.

مقبرة حفيدة خوفو (4)

وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

مقبرة حفيدة خوفو (5)

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.

مقبرة حفيدة خوفو (6)
 

 

مقبرة حفيدة خوفو (7)
 

 

مقبرة حفيدة خوفو (8)
 

 

مقبرة حفيدة خوفو (9)
 

السياحة

زيارة افتراضية

حفيدة خوفو

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