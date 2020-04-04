اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 07:25 م
خالد صلاح
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خطيبة رئيس وزراء بريطانيا: شعرت بأعراض كورونا لكننى بحال أفضل وأتعافى

السبت، 04 أبريل 2020 07:12 م
خطيبة رئيس وزراء بريطانيا: شعرت بأعراض كورونا لكننى بحال أفضل وأتعافى بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
رويترز

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قالت كارى سيموندس خطيبة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إنها أمضت الأسبوع المنقضى فى الفراش تعانى من أعراض فيروس كورونا المستجد لكنها شعرت بعد سبعة أيام من الخلود للراحة أن حالتها تتحسن.

 

وأضافت سيموندس التى تحمل جنينا فى أحشائها "أمضيت الأسبوع المنصرم فى الفراش أعانى من الأعراض الأساسية لفيروس كورونا. لم أكن فى حاجة للخضوع لاختبارات وبعد سبعة أيام من الراحة أشعر بأننى أفضل وفى طريقى للتعافي".

 

وقالت "الأمر يبعث على القلق البالغ فى حالة إصابة أى حامل بمرض كوفيد-19. أقول للنساء الحوامل الآخريات من فضلكم اقرأوا واتبعوا أحدث الإرشادات التى رأيت أنها مطمئنة للغاية".

 

كان جونسون قال يوم الجمعة إنه لا يزال فى عزلة ويعانى من أعراض طفيفة لمرض كوفيد-19 بما فى ذلك ارتفاعا فى درجة الحرارة بعد سبعة أيام من اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

 

 

 

 

 


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أزمة كورونا حول العالم

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