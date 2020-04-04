خطيبة رئيس وزراء بريطانيا: شعرت بأعراض كورونا لكننى بحال أفضل وأتعافى

رويترز

قالت كارى سيموندس خطيبة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إنها أمضت الأسبوع المنقضى فى الفراش تعانى من أعراض فيروس كورونا المستجد لكنها شعرت بعد سبعة أيام من الخلود للراحة أن حالتها تتحسن.

وأضافت سيموندس التى تحمل جنينا فى أحشائها "أمضيت الأسبوع المنصرم فى الفراش أعانى من الأعراض الأساسية لفيروس كورونا. لم أكن فى حاجة للخضوع لاختبارات وبعد سبعة أيام من الراحة أشعر بأننى أفضل وفى طريقى للتعافي".

وقالت "الأمر يبعث على القلق البالغ فى حالة إصابة أى حامل بمرض كوفيد-19. أقول للنساء الحوامل الآخريات من فضلكم اقرأوا واتبعوا أحدث الإرشادات التى رأيت أنها مطمئنة للغاية".

كان جونسون قال يوم الجمعة إنه لا يزال فى عزلة ويعانى من أعراض طفيفة لمرض كوفيد-19 بما فى ذلك ارتفاعا فى درجة الحرارة بعد سبعة أيام من اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.