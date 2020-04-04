خروج جماعى للمستثمرين الأجانب من تركيا.. وبلومبرج: الليرة ستعانى

كتبت : رباب فتحى

رصدت شبكة بلومبرج الأمريكية حالة خروج جماعى للمستثمرين الأجانب من السوق التركية بسبب حالة التخبط والقرارات المتضاربة لنظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والتى فاقمها التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا القاتل، والذى خرج عن السيطرة داخل كافة المدن التركية.

وبحسب بلومبرج، تعرضت الليرة التركية إلى ضربة قوية مع تراجع ضغط السيولة الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة بيع العملة، وتراجعت العملة بمقدار 1.6% إلى 6.7112 مقابل الدولار في وقت مبكر من جلسة لندن، مما أدى إلى القضاء على جميع المكاسب التي تحققت يوم الخميس الماضي.

وبحسب التقرير تتعرض العملة التركية لضغوط متجددة وسط هجرة رأس المال، وعلى الرغم من الجهود المتضافرة من قبل المقرضين الحكوميين لإغراق السوق بالدولار، حتى مع انخفاض احتياطيات البنك المركزي، يثير هذا الأمر القلق من أن تركيا تهدر مخزونها في دعم العملة، بينما تتصاعد الرياح المعاكسة على خلفية جائحة كوفيد - 19.

تراجعت الليرة التركية 0.8 %، فى مارس الماضى، إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2018، إذ من المنتظر أن تمهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البلاد لتباطؤ اقتصادى حاد قد يصيب السياحة والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات الضخم.