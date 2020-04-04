اليوم السابع
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حملة لرى سوهاج لتطهير الترع من المخلفات بمركز ساقلته وتعقيم وتطهير الشوارع

السبت، 04 أبريل 2020 07:18 م
حملة لرى سوهاج لتطهير الترع من المخلفات بمركز ساقلته وتعقيم وتطهير الشوارع جانب من الحملة
سوهاج - عمرو خلف

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قامت مديرية الرى بسوهاج برئاسة كمال ميدان مدير المديرية  بأعمال تطهير الترع بمركز ومدينة ساقلتة وذلك  للمحافظة على نهر الطريق من تراكم المخلفات بالتنسيق مع إدارة رى ساقلتة وتم رفع المخلفات والتنبيه بعدم القائها فى نهر الطريق.

وفى ذات السياق واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته برئاسة عبد المنعم عبد القوى  رش وتطهير وتعقيم شوارع  المركز حيث تم تطهير شوارع المدينة  من أمام مبنى ديوان الوحدة متجهة إلى أماكن التجمعات الأخرى بالمدينة.

وفى وقت سابق شنت الوحده المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس المركز حملة نظافة مسائية ورش تعقيم وتطهير جميع شوارع مدينة البلينا وتم رفع حولى  45 طن من القمامة والمخلفات  وذلك كإجراء احترازى لمجابهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين  وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالاهتمام بمنظومة النظافه وتعقيم وتطهير الشوارع بالمدن والاحياء.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة البلينا بتفقد حمله نظافة مكبرة بقرية بنى حميل التابعة لمركز البلينا استهدف طريق المره وتم رفع أكثر من حولى  175 طن  من التراكمات وذلك بحضور جمال عبد السلام سكرتير القريه وعلى عبد العزيز مساعد رئيس قرية بنى حميل وذلك لظهور القريه بالمظهر الحضارى الذى يليق بها.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم  بسوهاج حملة برئاسة حسين حبارير  رئيس المركز وبحضور يحى محمود نائب رئيس المركز حملة شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم  بسوهاج حملة برئاسة حسين حبارير رئيس المركز وبحضور يحى محمود نائب رئيس المركز حملة مكبرة لضبط الأسعار والتأكد من سلامة الاغذية واللحوم والخضروات والاسماك المقدمة للمواطنين بالتعاون  مع الصحة والتموين والطب البيطري والغلق الإدارى بالمركز ، وقد أسفرت الحملة عن إعدام 25 كيلو لحوم وأحشاء داخلية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولوحظ تغيير الخواص الطبيعية لها.


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الترع

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