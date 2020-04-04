حملات مكثفة لفض تجمعات الكورنيش والشواطئ بلا أسوار بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، لليوم الثانى حملات لإخلاء الكورنيش و الشواطئ بلا أسوار، حيث توجهت الحملات الى كورنيش الاسكندرية لفض التجمعات و تفريقها و منع التواجد على كورنيش الإسكندرية أو الشواطئ سواء للتنزه أو الصيد ، كما توجهت الحملة الى شاطئ أبو قير شرق الاسكندرية و اخلاء المتواجدين حيث أن الشاطئ بلا أسوار.

وأكد اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة و المصايف ل" اليوم السابع" على أن الادارة قد شنت حملات مكثفة يومى الجمعة و السبت بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لفض و تفريق تجمعات الكورنيش ، لافتا إلى انه يتم التعامل بكل حسم مع اى تجمع للوقاية من فيروس كورونا.

و كان اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية قد أكد لـ"اليوم السابع" على اطلاق حملات مكثفة لفض تجمعات الكورنيش بكل حزم و صرامة ،قائلا :"سنطبق اجراءات الحظر بكل صرامة"، وأضاف: " تم إخلاء الشواطئ والكورنيش ، لتطبيق الاجراءات الاحترازية ، واللى مش ملتزم احنا خايفين عليه أكتر منه"

وأكد اللواء محمد الشريف ، محافظ الاسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " ، على أن المحافظة سوف تتعامل بكل صرامة و حسم مع تلك التجمعات ، حيث سيتم تكثيف الحملات لمنع التجمع على الكورنيش و السير بشكل فردى و فى حالة الضرورة القصوى ، مشيرا إلى أن محافظة الاسكندرية قد قامت بإغلاق كافة الشواطئ و عددها 61 شاطئ ، للحد من التجمعات على الشواطئ ، وأشار الى أن هناك حملات مكثفة بكافة الاحياء التى تحتوى على شواطئ فى نطاقها لمنع التجمعات خاصة ويوم الجمعة يزداد الاقبال على الشواطئ ، كما شدد محافظ الاسكندرية على منع التجمعات على كورنيش الاسكندرية و التحفظ على العربات المتنقلة للمشروبات و المأكولات الخفيفة للحد من تلك التجمعات

اخلاء الشواطئ بلا اسوار



اخلاء الشواطئ



اخلاء الكورنيش



حملات الاخلاء و التفريق



شاطئ ابو قير



كورنيش الاسكندرية 2



كورنيش الاسكندرية