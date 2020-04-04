حملات تعقيم بالنوادى ومراكز الشباب بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مراكز الشباب والنوادى بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات تطهير وتعقيم، اليوم السبت، كما شملت الأماكن العامة، استجابة لدعوة وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، لكل مراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية، لتنفيذ الحملة التطوعية للتعقيم والتطهير، بكافة مراكز الشباب والمؤسسات الحكومية والشوارع والمساجد والكنائس والأماكن العامة برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن أكثر من 225 مركز شباب ونادى رياضى شاركوا بالحملة التى شملت مراكز الشباب بالقرى والمدن بالتزامن مع تنفيذ الحملة فى كل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية فى نفس التوقيت، وبنفس الآلية وضمن خطة الوزارة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أضاف عزت، أنه يشارك فى حملة التطهير والتعقيم العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية ومتطوعين من فرق الكشافة والجوالة بمراكز الشباب وأعضاء مراكز الشباب، ويتم تأكيد أهمية الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية، وعوامل الأمن والسلامة لفرق العمل، وارتداء قفازات الأيدى والكمامات أثناء عملية التطهير، ومراعاة المسافات بين أعضاء فرق العمل، وحملة التطهير والتعقيم تتم بجميع الهيئات الشبابية والرياضية ودور العبادة المساجد وتعتبر الحملة إحدى المبادرات والحملات التى تطلقها وتنفذها وزارة الشباب والرياضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقال عزت، إنه وجه بالتطهير والتعقيم المستمر بالمقرات والهيئات الشبابية بالديتول والكلور والمنظفات، واستعمال مطهرات اليدين بعد مصافحة الأشخاص أو ركوب وسائل المواصلات، وغسيل اليدين جيدا لمدة 20 ثانية على الأقل بالصابون وتجنب مصافحة الأيدى وعند العطس تستخدم المناديل الورقية ويتم التخلص منها فى أكياس القمامة ويتم قفلها بإحكام.

حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ



حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ



حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ



حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ



حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ



حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ



حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ



حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ



حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ



حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ



حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ



حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ



حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ