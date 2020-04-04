اليوم السابع
Ads
السبت، 04 أبريل 2020 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات تعقيم بالنوادى ومراكز الشباب بكفر الشيخ.. صور

السبت، 04 أبريل 2020 05:17 م
حملات تعقيم بالنوادى ومراكز الشباب بكفر الشيخ.. صور حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مراكز الشباب والنوادى بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات تطهير وتعقيم، اليوم السبت، كما شملت الأماكن العامة، استجابة لدعوة وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، لكل مراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية، لتنفيذ الحملة التطوعية للتعقيم والتطهير، بكافة مراكز الشباب والمؤسسات الحكومية والشوارع والمساجد والكنائس والأماكن العامة برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

 

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن أكثر من 225 مركز شباب ونادى رياضى شاركوا بالحملة التى شملت مراكز الشباب بالقرى والمدن بالتزامن مع تنفيذ الحملة فى كل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية فى نفس التوقيت، وبنفس الآلية وضمن خطة الوزارة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

أضاف عزت، أنه يشارك فى حملة التطهير والتعقيم العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية ومتطوعين من فرق الكشافة والجوالة بمراكز الشباب وأعضاء مراكز الشباب، ويتم تأكيد أهمية الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية، وعوامل الأمن والسلامة لفرق العمل، وارتداء قفازات الأيدى والكمامات أثناء عملية التطهير، ومراعاة المسافات بين أعضاء فرق العمل، وحملة التطهير والتعقيم تتم بجميع الهيئات الشبابية والرياضية ودور العبادة المساجد وتعتبر الحملة إحدى المبادرات والحملات التى تطلقها وتنفذها وزارة الشباب والرياضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

 

وقال عزت، إنه وجه بالتطهير والتعقيم المستمر بالمقرات والهيئات الشبابية بالديتول والكلور والمنظفات، واستعمال مطهرات اليدين بعد مصافحة الأشخاص أو ركوب وسائل المواصلات، وغسيل اليدين جيدا لمدة 20 ثانية على الأقل بالصابون وتجنب مصافحة الأيدى وعند العطس تستخدم المناديل الورقية ويتم التخلص منها فى أكياس القمامة ويتم قفلها بإحكام.

 

حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ (1)

حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ
 
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ (2)
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ
 
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ (3)
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ
 
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ (4)
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ
 
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ (5)
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ
 
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ (6)
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ
 
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ (7)
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ
 
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ (8)
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ
 
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ (9)
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ
 
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ (10)
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ
 
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ (11)
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ
 
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ (12)
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ 
 
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ (13)
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ
 
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ (14)
حملة تعقيم بمركز شباب بكفر الشيخ

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

غرفة عمليات كفر الشيخ

مبادرة الشباب و الرياضة

مراكز شباب بكفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة كفر الشيخ يطلق مبادرة للتبرع لصندوق "تحيا مصر" لمواجهة كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 04:19 م

محافظ كفر الشيخ : لدينا 81 جهاز تنفس صناعى ومستشفى حجر صحى ببلطيم

السبت، 04 أبريل 2020 12:00 ص

دوريات أمنية بشوارع كفر الشيخ للتأكد من التزام المواطنين بحظر التجوال.. صور

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:50 م

قيادات صحة كفر الشيخ تتابع إجراءات الحجر بمستشفيات المحافظة.. صور

الجمعة، 03 أبريل 2020 06:36 م

خلو مصيف بلطيم من رواده بعد قرار إغلاق الشواطئ.. صور

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:22 م

وكيل أوقاف كفر الشيخ : لم نرصد مخالفات بمساجد المحافظة

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 4-4-2020

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

إغلاق كلى للمراكز التجارية والمطاعم بالبلاد لليوم الثانى على التوالى.. الداخلية تنتفض ضد المخالفين وتضبط 31 ألف مقهى و10 الآف محل و12 ألف مركز تعليمى خلال أسبوعين.. وتطارد محتكرى السلع بالمحافظات

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

أول مرة.. مدينة صينية تحظر أكل الحيوانات الأليفة "فيديو"

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

مسنة مصابة بكورونا تضحى بنفسها لإنقاذ شاب: لقد عشت حياتى.. فيديو

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

هيدرسفيلد الإنجليزى للأهلي: ننتظر قرار الفيفا لتحديد مصير رمضان صبحى

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

فيديو.. الصين تحتفل والعالم لا يزال مريضا

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنك الأهلى المصرى إلى 1.6 تريليون جنيه

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

مبدأ قضائى ينتصر لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

هل تدفع أزمة فيروس كورونا العالم لحرب جديدة ؟.. طلال أبو غزالة يجيب

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

إنفوجراف.. حارب الاكتئاب والوحدة فى العزل المنزلى بـ6 طرق

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

الكهرباء: تلقى طلبات العدادات الكودية بشركات التوزيع بعد انتهاء أزمة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة