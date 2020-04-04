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حكومة اليمن تدعو إلى تحرك أممى لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين

السبت، 04 أبريل 2020 11:56 م
حكومة اليمن تدعو إلى تحرك أممى لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين وزير اعلام اليمن
إيمان حنا

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دعا وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأرياني إلى تبادل شامل للأسرى والمختطفين بين الجانب الحكومي ومليشيا الحوثي تنفيذا لاتفاق السويد وتحسبا لانتشار فيروس كوفيد 19 فى اليمن. وفق سبأ.


وقال الارياني ، "ندعو الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث الى التحرك العاجل والضغط على المليشيا الحوثية لتحقيق انفراجة في هذا الملف الإنساني وإطلاق جميع الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل)".

‏وجدد الأرياني التأكيد على استعداد الحكومة للتنفيذ الفوري لتفاهمات الأردن الاخيرة بشأن الأسرى والمختطفين المتفق عليهم والتي تشمل اطلاق قائمة مشتركة من(١١٠٠) اسم من أصل(١٤٢٠) تم تبادل اسمائهم، وعقد اجتماع لمعالجة وضع بقية الاسرى وفقا لمبدأ اتفاق السويد(الكل مقابل الكل) باعتباره ملف انساني.

وأشار الأرياني إلى أن الأمم المتحدة مطالبة بتحرك في هذا الجانب خصوصاً والعالم يعيش جائحة فيروس كورونا وقد افرج عن جميع السجناء فكيف بالمختطفين السياسيين والناشطين والإعلاميين أو الجيش الوطني الذين لهم المشروعية الدستورية في القتال لاستعادة الدولة وإسقاط والانقلاب.

‏وشدد الارياني على ان توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وموقف الحكومة منذ مشاورات الكويت واضح بالمطالبة بإنجاز تقدم في هذا الملف الإنساني، فيما تستمر المليشيا الحوثية في تعطيل الاتفاقات والتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة والمراوغة ووضع العراقيل رغم الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس ‎كورونا.

 

اليمن

الحوثيين

تبادل الاسرى

الجماعة الحوثية

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