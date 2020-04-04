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حكمة الحطاب.. قصيدة جديدة من كلمات الشيخ حمدان بن راشد يلقيها من داخل سيارته

السبت، 04 أبريل 2020 10:05 م
حكمة الحطاب.. قصيدة جديدة من كلمات الشيخ حمدان بن راشد يلقيها من داخل سيارته ولى عهد دبى
كتب محمد تهامى زكى

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‫طرح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، قصيدة جديدة بعنوان "حكمة الحطّاب" وهى من كلماته وألقاه داخل سيارته، وظهر ذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام.

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وتقول كلمات القصيدة التى كتبها ولى عهد دبى: 

بالهـدى والبر والتـقوى يا ربّــى زدها

نفس مؤمن شفّـته بالذكر ليست عطبه

أدرى أن المقبلات أشر وأقسى وأدهى

والعمـر مـرّه وأنـا لا يمكـن افرط به

وأجمل اللحظات وأغلاها معى وأسعدها

لحظةٍ راس قلمى فأوراقـى أخطط به

القصيدة دون حبكـه فى نظر ناقـدها

مثل من صَلَّى صلاة الجمعة بلا خطبة

والبيوت اللى هجوسـى ماهو يرددها

من ملـف الذاكـرة ثـلثيـنها منشـطـبه

صاحب النعمة ما يبلش غير فى حاسدها

ودّى أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبه؟

أيّها الإنسـان نفـسك للـعـلا جنّــدها

واستمع شور المجرّب جيّدا واحتط به

وانظر الحطّاب نفسه كيف هو عوّدها

يْتخيّر فى الحطب ما كل عود أيحطبه

لا تكن كـالبـير ما تـروى سوى قاصدها

ولتكن كالغـيم تـروى كل نفـسٍ رطـبه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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من ناحية أخرى، حرص ولى عهد دبى، على تفقد دوريات الشرطة المتواجدة على طريق الشيخ زايد بمدينة دبى، للاطمئنان على سير حركة المرور قبل تنفيذ حظر التجوال الذى يتم تطبيقه للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وظهر ولى عهد دبي وهو يتواجد وسط ضباط الشرطة فى طريق الشيخ زايد، الذى يعد أشهر طرق دولة الإمارات، للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات التى نصت عليها دولة الأمارات على خلفية الأزمة الصحية التى يعانى منها معظم دول العالم من فيروس كورونا.

وقال ولى عهد دبى، إن حكومة الإمارة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لشركة طيران الإمارات وستضخ رأسمال جديدا فى الشركة لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا.

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وفى منشور على تويتر، أكد ولى عهد دبى إن الدعم يأتى "تأكيدا على القيمة الاستراتيجية الكبيرة التى تمثلها طيران الإمارات كإحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة دبى ودولة الإمارات عموما"، وأضاف أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ضخ رأس المال الجديد فى وقت لاحق.


الشيخ حمدان بن راشد

الامارات

قصيدة حكمة الحطاب

حكمة_الحطّاب

ولى عهد دبى

قروب فزاع

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