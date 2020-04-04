اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 04:09 ص
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حاكم ولاية نيويورك الأمريكية يصادر أجهزة التنفس من الجهات الخاصة

السبت، 04 أبريل 2020 04:05 ص
حاكم ولاية نيويورك الأمريكية يصادر أجهزة التنفس من الجهات الخاصة كورونا ارشيفية
وكالات

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أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، اليوم، قراره باستخدام صلاحيته بأخذ أجهزة التنفس الاصطناعي من المستشفيات والشركات التي لا تستخدمها، لإمداد القطاع الطبي، الأكثر استنزافا، بها في ظل احتدام أزمة تفشي فيروس كورونا في الولاية.
 
وأشار حاكم الولاية كومو إلى أن الحرس الوطني سيقوم بجمع الأجهزة من تلك الجهات.
 
وجاء قرار حاكم الولاية على خلفية الجائحة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، وما تزال تخلّف المزيد من الضحايا. وتعاني الكوادر الطبية في الولايات المتحدة وأوروبا من نقص حاد متواصل بالأدوات والأدوية ومعدات الوقاية وأجهزة التنفس.

كورونا

نيويورك

التنفس الاصطناعى

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