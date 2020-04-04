اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 01:06 ص
خالد صلاح
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حاكم ولاية نيوجيرسى يأمر بخفض الأعلام تكريما لأرواح ضحايا كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 01:05 ص
حاكم ولاية نيوجيرسى يأمر بخفض الأعلام تكريما لأرواح ضحايا كورونا كورونا ارشيفية
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 أمر فيل ميرفي حاكم ولاية نيوجيرسي بخفض جميع الأعلام بالولاية إلى نصف التنكيس إلى أجل غير مسمى تكريما لأرواح من قضوا نحبهم من جراء تفشي وباء كورونا.
وقال ميرفي، امس الجمعة في تغريدة له على (تويتر)، إن هذه هي واحدة من أكبر المآسي التي تعرضت لها الولاية على الإطلاق، وينبغي أن تكون ذكراها ماثلة أمام أعيننا باستمرار".
وتعتبر نيوجيرسي ـ المحاذية مباشرة لمدينة نيويورك التي هي بؤرة تركز الإصابات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة ـ واحدة من أكثر الولايات تضررا بـ "كوفيد ـ 19".
وبحلول بعد ظهر امس الجمعة قاربت الإصابات اليوم في نيوجيرسي من 30 ألف إصابة مؤكدة، وزادت الوفيات إلى 646 حالة، وذلك وفقا لبيانات وزارة الصحة بالولاية.

فيل ميرفي

ولاية نيوجيرسي

كورونا

نيويورك

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