حافلات النقل العام مجانا بالإمارات خلال فترة التعقيم وخصم 50% على سيارات الأجرة

إيمان حنا

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم السبت، قرارا بإتاحة حافلات النقل العام (الأتوبيسات) بالمجان خلال فترة تعقيم الشوارع والأحياء، وذلك لخدمة المُصرح لهم بالتنقُّل خلال فترة التعقيم الشاملة للإمارة والتي أعلنتها اليوم اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بالتنسيق مع مركز السيطرة والتحكم لمكافحة فيروس كورونا، وستستمر على مدار 24 ساعة على مدى الأسبوعين القادمين، علاوة على منح الركاب من مستخدمي سيارات الأجرة (التاكسي) عموماً خصماً قدره 50% على القيمة المستحقة للأجرة.وفق البيان الإماراتية.

وأوضحت "طرق دبي" أن خدمة المترو والترام لن تكون متاحة خلال فترة التعقيم المُعلنة، في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة لتوفير مختلف سبل الدعم الممكنة لكل أفراد المجتمع في هذه المرحلة الصعبة بما تتطلبه من تكاتف كافة الجهود، وتعاون الجمهور إلى المدى الأقصى لضمان التغلب على هذه الأزمة المؤقتة وتجاوزها في أسرع وقت ممكن.

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات: إنه التزاماً بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير أقصى مستويات الدعم الممكنة لكافة أفراد المجتمع في هذه المرحلة الاستثنائية، جاء هذا القرار من أجل التخفيف على مستخدمي المواصلات العامة، وتمكين كل من يضطر للخروج من منزله لقضاء حاجة ضرورية، وكذلك الموظفين الكوادر والفئات المُصرح لها بالتوجه إلى مقار أعمالها ضمن القطاعات الحيوية التي تخدم كافة سكان المدينة، بما يخدم بصورة مباشرة وغير مباشرة قطاعاً عريضاً من المجتمع، كما يأتي القرار تأكيداً على التزام الهيئة بدعم كافة الجهود المبذولة في إمارة دبي وعلى مستوى دولة الإمارات ككل من أجل التصدي لجائحة كورونا المُستجد وتقليص فرص انتقال العدوى والحد منها إلى أدنى مستويات ممكنة.

يأتى هذا في الوقت الذي اتخذت فيه هيئة الطرق والمواصلات كافة التدابير الوقائية اللازمة خلال الأسابيع القليلة الماضية لضمان أعلى مستويات الحماية لمستخدمي وسائل النقل العام، سواء عبر عمليات التعقيم والتنظيف المستمرة لكل تلك الوسائل أو من خلال التدابير الاحترازية التي فرضتها وبدأت في تطبيقها بشأن تنظيم استخدام النقل العام وضمان التباعد الجسدي وغيرها من إجراءات هدفها الحفاظ على الصحة والسلامة للجميع، والحد من فرص انتشار فيروس (كوفيد-19).