اليوم السابع
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جونسون لـ"البريطانيين": لا يغريكم الطقس للخروج ابقوا فى المنزل لإنقاذ الأرواح

السبت، 04 أبريل 2020 10:34 ص
جونسون لـ"البريطانيين": لا يغريكم الطقس للخروج ابقوا فى المنزل لإنقاذ الأرواح رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون - أرشيفية
كتب محمد رضا

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قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، "لقد قامت هذه الدولة بجهد كبير، وتضحية كبيرة، وقدمت أداءً جيدًا للغاية فى تأخير انتشار الفيروس.. ولكن فى هذا الطقس الجيد، من فضلك لا يغريك هذا  على كسر اللوائح.. إننى أحث الجميع على البقاء فى المنزل وحماية مقدمى الخدمات الطبية NHS وإنقاذ الأرواح"، وذلك فى رسالة نشرها عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، من داخل الحجر الصحى.

 

وتأتى هذه الرسالة، بعد يوم واحد فقط، من تجديد بوريس جونسون، مطالبته للمواطنين بالبقاء فى المنزل وعدم الخروج فى إجازة نهاية الأسبوع حتى لو كان الطقس جيدا، موجها رسالته للجميع، قائلا: "أنت تنقذ الأرواح بالبقاء فى المنزل".

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وقال جونسون، عبر حسابه على تويتر، الجمعة، "تحديث سريع آخر فى حملتنا ضد فيروس كورونا، أنت تنقذ الأرواح بالبقاء فى المنزل، لذا أحثك على التمسك بها فى نهاية هذا الأسبوع، حتى إذا كان لدينا بعض الطقس الجيد".

 

من ناحية أخرى، شارك رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، فى حملة التصفيق، فى إطار تقديم الدعم لمقدمى الخدمات الطبية، فى بريطانيا، بسبب الجهود الكبيرة التى يبذلونها لاحتواء تفشى فيروس "كورونا"، كما تمت إضاءة المبانى الرئيسية وناطحات السحاب بالعاصمة لندن باللون الأزرق لتحيتهم.

 

وفى وقت سابق، أكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أنه يمكث فى المنزل، لحماية العاملين فى القطاع الطبى البريطانى، والحفاظ على الأرواح، مطالبا المواطنين باتباع تعليمات الحكومة، وكان قد قال جونسون فى تغريده عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أنا أمكث فى المنزل، لحماية العاملين فى القطاع الطبى البريطانى، والحفاظ على الأرواح، لو اتبعنا تعليمات الحكومة، يمكننا التغلب على كورونا معا".

 

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد أكد فى فيديو جديد منذ إصابته بفيروس كورونا، متابعته أعمال الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال منزله بعد إصابته بالوباء العالمى، وغرد بوريس جونسون عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، قائلا: " كنت أعمل من المنزل وأواصل قيادة استجابة الحكومة للفيروس التاجى.. لابد من البقاء فى المنزل لحماية وإنقاذ الأرواح".

 


بوريس جونسون

كورونا فى بريطانيا

كورونا نيوز

فيروس كورونا المستجد

كوفيد 19

الوقاية من كورونا

مقدمى الرعاية الطبية

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