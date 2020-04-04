جولة لمحافظ البحر الأحمر للاطمئنان على توافر السلع بالغردقة.. صور

بدأت جولة محافظ البحر الأحمر بتفقد شواطيء الغردقة، وتأكد من تنفيذ قرار الغلق، وعدم وجود أي مواطنين على الشواطئ، بعدها توجه المحافظ إلى سوق الدهار، وتابع توافر الخضار والفاكهة بأسعار مناسبة، حيث إلتقي عدداً من التجار وحذرهم من المغالاة في الأسعار حيث سيتم إحالة المخالفين للنيابة العامة.

توجه بعدها المحافظ إلى عدد من محال السوبر ماركت، وتأكد من توافر السلع الغذائية الإستراتيجية، والتقي عدداً من المواطنين الذين وجهوا الشكر له وطالبوه باستمرار الجولات الميدانية، وحرص المحافظ على الإستماع لعدد من السائحين الذين تصادف وجودهم في أحد محال السوبر ماركت خلال الجولة، حيث أشادوا بالاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة المصرية بشكل عام، وفى المنشآت السياحية في محافظة البحر الأحمر بشكل خاص، ووجهوا الشكر للمحافظ، وأنهى المحافظ جولته بتفقد أعمال توصيل مياه الشرب بشارع النصر، للتأكد من إنتظام العمل، ووجه بسرعة نهو الأعمال.

حرص المحافظ خلال جولته الميدانية على زيارة "شاذلي"، وهو أحد أبناء مدينة الغردقة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان المحافظ سلمه رخصة إشغال طريق لبيع "الجرايد"، وذلك بعدما علم أنه يمارس مهنة بيع الصحف لأكثر من 30 عام سيراً على الاقدام ويعمل قرابة ال18 ساعة يومياً لتوفير قوت يومة، ويعول 5 بنات، وتقدم المواطن بأكثر من طلب ولم يستجب له، حيث سلمه الرخصة بنفسه، واليوم زاره وتأكد من مزاولته عمله بشكل طبيعي داخل الاشغال الذي وفره له.

ووجه محافظ البحر الأحمر الشكر لأبناء المحافظة لالتزامهم بقرارات الدولة، مؤكداً أن قرارات الحكومة تصب في مصلحة المواطنين، لافتاً إلى أن هناك التزام من قبل التجار بالأسعار، وطمأن المواطنين قائلاً" السلع الغذائية الإستراتيجية متوافرة في المحافظة بكميات مناسبة وتكفي لعدة أشهر، وعمليات التطهير والتعقيم مستمرة بكل المدن، ولن أسمح بالمغالاه في الأسعار، وسيتم إحالة محتكري السلع إلى النيابة العامة".

رافق المحافظ خلال الجولة العميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، و اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.