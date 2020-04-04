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جهاز سوهاج الجديدة يسترد قطعة أرض بمساحة فدان ونصف بعد التعدى عليها

السبت، 04 أبريل 2020 11:18 ص
جهاز سوهاج الجديدة يسترد قطعة أرض بمساحة فدان ونصف بعد التعدى عليها إزالة التعديات - ارشيفية
كتب أحمد حسن

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شن المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، حملة لإزالة التعديات واسترداد قطعة أرض بمساحة حوالى فدان ونصف من الأراضى المملوكة بمدينة سوهاج الجديدة، حيث استغل المعتدى الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد وقام بالتعدى على قطعة الأرص بتحويلها إلى أرض زراعية، رغم أنه سبق تنفيذ قرار إزالة للتعدى على ذات قطعة الأرض فى وقت سابق.

وقال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم: إن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات عن قطعة الأرض واستردادها للمرة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعتدى، موضحاً أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة الإدارات المعنية بالجهاز وبالتنسيق مع  الجهات الأمنية،  حيث تم تجهيز جميع المعدات العاملة في الجهاز لتنفيذ الحملة.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار حملات إزالة التعديات وضبط المخالفات بالمدينة، وأنه لا تهاون مع المعتدين والمخالفين فى استيداء حق الدولة ومنع التعديات.

كان المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة المنطقة الصناعية بالمدينة، قد تفقد المنطقة الصناعية بالمدينة ، وذلك لمتابعة سير العمل بعدد من المصانع بالمنطقة.

وتفقد المهندس رجب سالمان، خلال جولته بالمنطقة الصناعية، مصنعاً لصناعة الملابس والمفروشات، ومصنعاً للمواد الغذائية، وعدداً من المصانع الأخرى، مشيراً خلال جولته إلى أن المنطقة الصناعية بالمدينة تضم عدد ٣٠٧ مصانع، منها ٩٠ مصنعاً تعمل بكامل طاقتها، وجارٍ تشغيل عدد من المصانع الأخرى بالمنطقة، كما تضم المنطقة عدد ١٤٥ مخزناً، المستغل منها نحو ١٣٦ مخزناً بأنشطة مختلفة.

والتقي رئيس الجهاز، خلال زيارته للمنطقة، بعدد من أصحاب المصانع والعاملين، وناقش معهم كل ما يخص العمل، وإمكانية توفير فرص عمالة للشباب وقاطني  المدينة في المستقبل،  وكذا توفير الفرص الاستثمارية بالمنطقة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير المناخ الملائم للمستثمرين بالمدن الجديدة، وكذا توفير عناصر الجذب بتلك المدن.

وكان المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، قد تفقد أعمال تنفيذ مشروع مستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج الأطفال، والمقرر إنشاؤها على مساحة (6200 م2) بسعة (263 سريرا)، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه سوهاج الجديده

حمله ازاله

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