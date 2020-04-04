جهاز حماية المستهلك يشن حملة على الأسواق بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

شن جهاز حماية المستهلك بأسوان، بالتعاون مع مكتب تفتيش الأغذية بأسوان، والطب الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان، حملة اليوم السبت، للتفتيش على الأسواق ومحالات الجزارة وبيع الطيور والسوبر ماركت وأفران "العيش الفينو"، بسوق منطقة السيل وسويقة حى العقاد وسوق الحارث بمدينة أسوان.

صرح صالح فنجرى الصغير، رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان، أنه تم خلال الحملة رصد عشرات المخالفات من الأطعمة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعار المنتجات والسلع أمام المواطنين، وعدم وجود شهادات صحية، بجانب عدم الالتزام بالاشتراط الصحية للمكان "النظافة"، كما تم ضبط كمية من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأشار إلى أن الحملة شهدت تفاعل ايجابى كبير من جمهور والمواطنين فى الشارع الأسوانى وتفاعل مع شكاوى اللحظية للجمهور كما قدم أعضاء الجهاز بتوجيه النصائح للمستهلكين بطرق التواصل مع الجهاز فى حالة وجود شكاوى أو بلاغات.

وأوضح "فنجرى"، بأن الحملة تأتى ضمن سلسلة من الحمالات التى تستهدف جميع مراكز ومدن محافظة أسوان بهدف تحقيق الردع للتجار المخالفين وضبط الأسعار فى السوق مع التركيز على صلاحية وجودة المنتجات المقدمة للمستهلك.

كما يناشد رئيس الجهاز بأسوان، جموع المواطنين بالتحلى بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو استغلال للأزمة أو مخالفات بكافة الوسائل البلاغ الالكترونية والهاتفية بالفرع، وسوف يقوم والجهاز سوف يقوم بالتواصل مع مقدم البلاغ والتحقق من الشكوى، حرصاً على سلامة المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية فى ظل الظروف الراهنة منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال الموقع الالكترونى للجهاز أو من خلال مقر الجهاز خلف مجلس مدينة أسوان وأيضاً من خلال خدمة رسائل الواتس آب على رقم 01281661880 أو من خلال الخط الساخن الخاص بالجهاز على الرقم 19588.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتخفيف لآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على المواطنين ودعم الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة والحرص على سلامة المواطنين من خلال مراقبة وضبط الأسواق، وبتوجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، وبمشاركة الصحة بأسوان.



















