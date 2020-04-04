جامعة القاهرة: تعقيم كافة مسشتفيات الجامعة والمعهد القومي للأورام

كتب محمد صبحى

واصلت جامعة القاهرة، أمس الجمعة، عمليات تعقيم موسعة لكافة مستشفياتها والمعهد القومي للأورام، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، وتستمر عمليات التعقيم على مدار اليوم السبت في معهد الأورام وكافة المستشفيات.

وأكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الاعلامي باسم جامعة القاهرة، أن الجامعة تقوم منذ فترة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى إطار خطة الدولة للتصدي للفيروس، وحرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تجهز الآن مستشفى على أعلى مستوى لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في حالة إصابة أي منهم - لا قدر الله - بالفيروس، ودعم مستشفيات وزارة الصحة بطواقم طبية متخصصة، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة قام بتشكيل لجنة فنية بجامعة القاهرة لمراجعة تطبيق البروتوكولات الطبية المعمول بها في مستشفيات جامعة القاهرة والمستشفى الفرنساوي والمعهد القومي للأوام، في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية للدولة، وتتولى اللجنة فحص أية متطلبات أو شكاوى بشأن فعالية البروتوكولات الطبية المطبقة والتوصية العاجلة بشأنها، ورفع تقرير محدد به درجة الالتزام بالبروتوكولات الطبية للدولة، وما تراه من عقبات أو صعوبات ووسائل التعامل معها، وما توصي به من توصيات، مع السماح للجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهمتها.

وكانت جامعة القاهرة أعلنت عدة قرارات هامة بشأن المعهد القومي للأورام وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراءللحفاظ على سلامة المواطنين ضد أخطار فيروس كورونا المستجد، وبما تضمن تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، وبالتوافق مع الخطة والدليل الإرشادي لمكافحة العدوى في مستشفيات جامعة القاهرة.

وقال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الاعلامي باسم جامعة القاهرة، أن الجامعة قررت اقتصار العيادات الخارجية بالمعهد القومي للأورام على الحالات العاجلة والطارئة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إدارة المعهد ما يلزم على الفور لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن.